《英雄联盟》版本更新先知：征服者、盖伦双双削弱

IT之家12月11日消息 据英雄联盟官方消息，9.24版本将是今年最后一次版本更新，本次更新做了诸多英雄技能调整及动态平衡，其中包括这个版本大热的征服者天赋及德玛西亚之力盖伦被削弱，新英雄涤魂圣枪被削弱，皎月技能调整等等。

以下为部分更新内容：

皎月女神：

• [被动]

[移除]施放技能后，获得攻速

[移除]回复法力值

[新增]黛安娜永久获得额外攻速

[新增]施放技能后，该技能提供的攻速提高到3倍，持续3秒

• [E]

突进至目标敌人处，造成魔法伤害

如果目标被施加了月光效果，冷却时间重置

• [R]

将周围敌人暴露，拉向自身并减速

如果拉到了英雄，1秒后对范围内所有敌人造成魔法伤害，拉到的英雄数越多，伤害越高

殇之木乃伊：

•[Q] 冷却时间：12/11/10/9/8秒 ⇒ 10 / 9.5 / 9 / 8.5 / 8秒

德玛西亚之力：

•[E] 旋转数 ：7+（每20％攻击速度增加1次）⇒7+（每25％攻击速度增加1次）

•[E] 旋转伤害：4/8/12/16/20(基于等级+0-8.2)(+0.32-0.4攻击伤害)⇒4/8/12/16/20(基于等级+0-6.6)(+0.32-0.4攻击伤害)

符文法师：

•[Q] 基础伤害：80/105/130/155/180 ⇒ 65/90/115/140/165

涤魂圣枪：

•成长生命值：85 ⇒ 75

•[被动] 击杀单位掉落灵魂率：5.55% ⇒ 1.85%

•[Q] 额外ad加成：0.5 ⇒ 0.4

•[W] 禁锢时长：1.45-2.25 ⇒ 1.25-2.25

•[R] AP加成：0.4 ⇒ 0.5

天赋征服者：

•持续时间：8秒 ⇒6 秒



•远程英雄治愈量：造成伤害的15％ ⇒ 造成伤害的8％