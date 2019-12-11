可穿戴设备因智能耳机而咸鱼翻身？

可穿戴设备在2020年会越来越受到用户欢迎，其中的爆点究竟是智能耳机，还是健康化的智能手表和手环？

近日，IDC发布了一份最新调研报告：2019年第三季度，全球可穿戴设备出货量为8450万台，同比增长94.6%，创下单季度出货量新纪录。

智能耳机一枝独秀

IDC的数据表明，智能耳戴式终端市场的崛起，极大地推动了可穿戴设备需求的增长。包括AirPods在内的智能耳机热销，使得可穿戴设备整体的出货量大幅增长。在2009年第三季度，仅智能耳机相关产品就占据了“可穿戴”市场近一半的份额，其次是手环和智能手表。

IDC可穿戴产品团队的研究总监拉蒙T.利亚马斯指出：“智能耳机已经成为可穿戴产品市场的新宠。”他分析由于多家供应商放弃了传统耳机插孔，取而代之通过Lightning接口或蓝牙方式进行连接，这样的转变不仅符合了用户的需求，也推动了智能耳机的发展。

由于苹果手表、AirPods以及Beats耳机等时尚数码产品的普及，年轻用户越来越青睐可穿戴产品。苹果以35%的市场份额位居行业榜首，预计随着Apple Watch系列3的降价以及AirPods Pro的发布，苹果在可穿戴领域的增势会更加明显。

另外，小米凭借其Mi Band系列产品位居第二，小米手环在2019年第三季度的出货量超过1000万部。据悉通过瞄准欧洲、中东和非洲地区的市场，小米还将进一步扩大其全球市场的影响力。

三星在可穿戴设备的市场榜单上位列第三（830万台出货量），占据了9.8%的市场份额。迄今为止，三星已经成功地将其智能手表和Galaxy Buds耳机等配件，与自己的智能手机捆绑在一起。这种“捆绑”战略已经取得了成效，如今全球许多国家的运营商都在推动三星的相关产品线。

与此同时，华为和Fitbit分别以710万台和350万台出货量排名可穿戴设备市场的第四和第五。在中国国内市场，华为相关产品同比增长188%，成为国内可穿戴领域增长最快的公司之一。

在世界其他地区，尽管发货量有所减少，但是华为依旧保持了强劲的增长。另外，Fitbit公司虽然排在第五位，但其最新推出的智能手表也深受用户欢迎，甚至带动了其他产品的销售。不过Fitbit在三季度的业绩仍未实现同比增长，而且近期有关谷歌收购该公司的消息也让Fitbit的未来充满了不确定性。

可穿戴设备的2020



根据Gartner的预测，2020年全球终端用户在可穿戴设备上的支出将达到520亿美元。

这家研究公司的研究员近日表示，与2019年相比这一数字将增长27%。但是Gartner更看好智能手表的前景，数据预测明年近一半的市场将被智能手表所占据。

研究人员指出：智能手表市场正在快速增长，预计到2024年，其市场总额将从2018年的481.4亿美元增至1305.5亿美元，在预测期内（2019-2024年）的复合年增长率将达到18.23%。

虽然苹果的Apple Watch和三星的Galaxy Watch在这一领域的溢价空间较大，但小米和华为等厂商将在高端和低价智能手表之间的地带抢占大量市场份额。“我们预计，2020年至2021年间，智能手表的平均售价将下降4.5%。”Gartner高级研究总监Ranjit Atwal强调，这使得智能手表在出货量方面也将处于领先地位。

除此之外，Gartner公司还指出可穿戴设备市场的用户增幅明显，包括传感器精度的提高，以及更好的用户数据保护（尤其在医疗保健领域），都是促进可穿戴设备支出持续增长，以及用户数不断攀升的主要原因。

值得一提的是，随着人们健康意识的提高，人们越来越关注个性化护理、早期检测和精准医疗，这也推动了以往不关注数码产品的高年龄段用户，开始对健康相关可穿戴设备和应用出现较大需求。

最初，智能手表和健身手环被人们视为时尚配饰，而现在已经逐渐进入医疗保健生态系统。利用人工智能（AI）、云计算、机器学习、大数据和分析等先进技术，这些终端设备未来将为用户提供更好的智能化健康服务。

健康化设备将成为新宠

全球最大的管理咨询、信息技术和业务流程外包企业埃森哲（Accenture），近日也发布了一项调查报告，数据显示消费者对可穿戴设备的使用率在四年内（2014-2018年）翻了近两番，从2014年的9%增至2018年的33%。

此外，大约四分之三的健康消费者认为，可穿戴设备（如监测血糖、心率、体力活动和睡眠的设备）有助于了解自己的健康状况（75%）、关注自己的健康（73%）和监测家人的健康（73%）。

苹果、三星和Fitbit共同占据了这一领域72%的市场份额。不仅推出了时尚化智能手表Apple Watch，苹果也在积极进军医疗保健领域并进行多个项目的部署。苹果公司CEO蒂姆·库克在一次采访中回应了这一问题，他表示：“如果你展望未来，回顾过去，你会问这样一个问题，苹果对人类最大的贡献是什么？我想答案一定与健康相关。”

苹果在智能手机领域的主要竞争对手三星也是智能手表领域中的领军企业。三星智能手表以跟踪心率、压力水平、睡眠、饮水量等功能受到消费者的青睐。今年6月，三星推出了多款可穿戴设备，包括Galaxy Watch Active，Galaxy Fit和Galaxy Buds。其中，Galaxy Watch Active还具备My BP Lab的血压测试功能。

而曾经一家独大的Fitbit在苹果手表面世之前，一直控制着这一领域主要的市场份额。然而，市场格局已经开始发生变化。

2016年，Fitbit售出了2230万台联网健康和健身设备，而在2018年这一数字降至1390万台。与智能手表相比，健身手环功能有限，这是Fitbit市场份额萎缩的主要原因。调查公司CCS的一份报告强调，“欧美消费者现在发现，健身手环的价值较低，随着智能手表功能的进一步发展，他们更愿意转向电池续航时间长也更为方便的智能手表。”

或许也正是因为这一点，越来越多具备市场、数据、应用场景优势的互联网巨头，开始关注健康化可穿戴设备，并且开始了新一轮收购动作。如今谷歌21亿美元收购Fitbit，或许只是这一场大戏的序幕。