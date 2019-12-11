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周鸿祎等管理层联合方源资本宣布增持360金融股票

2019/12/11 20:28:15来源：网易科技作者：一橙责编：沧海评论：

网易科技讯12月11日消息，今日360金融董事长周鸿祎及管理层联合近期加入董事会的战略投资人方源资本宣布，将在未来12个月内共同增持公司不超过6000万美元的股份。

对于此次增持，360金融董事长周鸿祎表示：“我很高兴地宣布，我将联合公司管理层和方源资本在未来一段时间增持公司股份，这体现了我们对公司业务发展势头的一致信心，以及我们坚定不移地执行既定战略的决心。我为公司在过去几年中普惠金融服务所取得的成就感到自豪。下一步，公司将着眼于可持续发展，进一步夯实基础，加快战略升级，践行社会责任，致力于搭建一个数据驱动、AI赋能的第三方金融科技平台。”

此前，360金融发布了第三季度财报。财务数据显示，2019年第三季度，360金融实现收入25.83亿元人民币，同比增长98%；净利润为7.34亿元，同比增长27%。其中，科技服务促成的交易占放款额总量的20%，较上一季度8%有大幅提升。业务数据显示，截至2019年9月30日，360金融累计服务注册用户1.26亿，授信用户2283万，借款用户1473万，同比增长90%、137%、129%；2019年前三季度累计促成放款1455亿元，余额706亿元，相比2018年全年960亿元累计促成放款量和年末431亿元的放款余额。

今年早些时候，360金融在资本市场上完成了两笔交易。一笔是6月完成1100万股ADS的老股配售，另一笔是11月促成方源资本购入1152万股ADS的老股。

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关键词：周鸿祎

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