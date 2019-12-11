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WeWork上市失败后开始变卖资产，拟出售办公管理平台

2019/12/11 20:39:49来源：新浪科技作者：李明责编：沧海评论：

新浪科技讯12月11日晚间消息，国外媒体今日援引知情人士的消息称，共享办公巨头WeWork正与潜在投资者谈判，拟出售8个月前刚刚收购的办公管理平台Managed by Q。

知情人士称，包括Managed by Q联合创始人兼前董事长丹·特兰（Dan Teran）在内的一群投资者和高管，正试图从WeWork手中回购该业务。目前，谈判正在进行中，WeWork也在积极争取达成出售协议。

分析人士称，这笔潜在交易将有助于这家陷入困境的办公共享公司（WeWork）筹集资金，并重新专注于其主营业务。

Managed by Q创建于2014年，总部位于纽约，其愿景是转变办公室的运营方式。该平台允许办公室管理人员和其他决策者通过简单使用manage by Q操作平台来处理办公室内的供货储备、保洁、IT支持等与工作无关的任务。

Managed by Q拥有约500名员工，在今年1月份的融资中获得了2.49亿美元的估值。今年4月，Managed by Q被WeWork收购，交易金额据称为2.2亿美元。

近年来，随着公司业务的快速发展，WeWork收购或资助了几家初创公司。这种扩张造成了数十亿美元的损失。在今年早些时候的IPO（首次公开招股）失利后，其中的一些交易可能变得没有必要。

由于上市失败，WeWork的资金链告急，被迫向主要投资者软银寻求救援方案，以维持其运营。作为重组计划的一部分，WeWork将放弃副业，专注于核心业务的可持续发展。

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关键词：WeWork上市变卖资产

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