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郭明錤：苹果5G版iPhone 11S机壳成本显著增加，但售价不会明显提高

2019/12/12 0:56:33来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月12日消息 今日凌晨，天风国际分析师郭明錤发布了最新苹果研究报告。

报告指出，苹果可能自2020年下半年的iPhone开始停止支付金属中框/机壳厂商一次性工程费用（Non-recurring engineering，简称NRE）以降低开发成本。

▲iPhone 11系列

此前报告曾预测苹果将在2020年下半年推出4款支持5G的新iPhone机型，并针对不同市场发布支持Sub-6GHz或Sub-6GHz+mmWave的机型。与4G机型相比，报告预计支持Sub-6Ghz与Sub-6GHz+mmWave机型的成本将分别增加30–50美元与80–100美元。

虽然5G iPhone成本增加，但为保证iPhone出货增长，报告认为苹果不会显著提高2020年下半年新款iPhone的售价，因此苹果将会把成本尽可能转移给产业链。在5G iPhone的零部件中，机壳是成本增加最显著的部分之一，而为降低机壳开发成本，报告认为苹果可能会取消NRE。 

报告表示，预计5G iPhone的金属中框/机壳单价将显著增加，其认为苹果可能取消NRE的3个关键原因为：

1、苹果如果想维持售价的竞争力则必须进一步降低开发成本。iPhone市占率会直接影响苹果高毛利的服务业务成长，因而报告预计Apple不会显著提升2020年下半年新款iPhone的售价，以确保iPhone市占率继续增长。而取消NRE则可降低开发成本。

2、提升自行设计与开发的程度并降低对供货商的依赖。

3、支付供货商NRE目的之一也是为了补偿淡旺季出货差异过大造成供货商在淡季营运的损失，因为苹果自2020年开始也会在淡季（上半年）发布新款iPhone以提高供货商产能利用率，因而取消NRE补偿。

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关键词：苹果iPhone 11S

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