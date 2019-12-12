YouTube打击恶意行为：禁止发布性取向相关侮辱内容

北京时间12月12日凌晨消息，谷歌旗下视频网站公司YouTube周三宣布，该公司将不再允许其平台上的任何用户发布基于种族、性别表达和性取向等受保护个人特征的“恶意侮辱”内容。

这种改变是YouTube定期更新反骚扰政策的一部分内容，此前YouTube已经被迫公开处理一名内容创作者对另一名创作者提出的骚扰指控。今年5月底，自称为同性恋者的媒体公司Vox记者卡洛斯·马扎（Carlos Maza）公开表示，他曾多次受到保守的YouTube主播史蒂芬·克劳德（Steven Crowder）的骚扰，后者经常取笑其种族和性取向。

此事引发了公众对YouTube的强烈抗议，敦促其对克劳德采取行动。YouTube最初表示，尽管克劳德的言论带有“伤害性”，但没有违反该公司的政策。不久之后，YouTube扭转立场，决定暂停克劳德在其平台上的商业化行为。在6月召开的一次科技会议上，YouTube CEO苏珊·沃西基（Susan Wojcicki）向LGBTQ（性少数群体）群体道歉，但她在当时表示，YouTube此前得出的克劳德视频并未违反公司政策的结论仍然是个“正确的决定”。

但是，YouTube在整个夏天都面临着来自LGBTQ内容创作者的反弹。在8月份，8名原告对该公司提起了歧视诉讼。

YouTube还针对其他一些骚扰行为作出了政策更新，将暂时封禁其“YouTube合作伙伴计划”（YouTube Partner Program）的部分频道，原因是其“屡次对我们的反骚扰政策打擦边球”，这意味着这些频道的主播将无法再从YouTube平台上赚钱。YouTube可能还会考虑从这些频道中删除内容，而如果主播继续类似行为，则其频道可能会被永久封禁。

此外，YouTube还将继续推出一项功能，允许内容创作者选择审查被YouTube标记为可能不合适的评论。