华为nova 6系列将于今日开售：麒麟990+40W快充，3199元起

IT之家12月12日消息 据华为官方消息，华为nova 6系列将于今日10:08正式开售；搭载麒麟990处理器，40W快充功能，价格为3199元起。

据了解，华为nova 6系列具有4G和5G两个版本。华为nova6 5G采用双膜双镀工艺与14层纳米级镀层，配备6.57英寸2400×1080分辨率双摄极点全面屏，通过德国莱茵低蓝光认证，新增电子书模式。

华为nova6 5G搭载麒麟990处理器与巴龙5000，支持5G NSA和SA双模，内置4200mAh电池，支持40W有线快充，通过德国莱茵安全快充认证，采用13层散热系统与双热管设计。

相机方面，华为nova6 5G采用前置3200万自动对焦镜头（IMX616）与105°超广角镜头，支持人像超级夜景2.0；后置竖向排列三摄，拥有4000万超感光主摄、超级夜景、AI超清模式、30倍超长变焦、120°超广角摄影等功能，支持后置EIS智能视频防抖、后置专业延时摄影与4K高清分辨率，可根据不同场景手动设置拍摄间隔和时长。

价格方面，华为nova6 8GB+128GB版本售价3199元，华为nova6 5G的8GB+128GB版本售价3799元，8GB+256GB版本售价4199元。