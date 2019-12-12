佩奇卸任Alphabet CEO后的第一个动作：资助抗流感项目

北京时间12月12日早间消息，据外媒报道，谷歌联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）通过其慈善基金会资助了一家以营利为目的私人抗流感项目。

该计划为美国加州奥克兰地区学校的孩子们提供免费的流感预防针。该报告称，佩奇还拥有第二家公司也在资助研发通用流感疫苗的项目。

免费流感疫苗是通过名为Shoo The Flu的组织提供的，该组织于2014年开始资助小学和幼儿园学生接种流感疫苗。。

第二家公司名为Flu Lab，它为比尔和梅琳达·盖茨基金会的通用流感疫苗开发挑战提供资金。佩奇和他的家人最初直接为这项挑战捐款，但后来通过Flu Lab进行。Flu Lab还支持非营利性的Sabin Vaccine Institute，后者正致力于扩大疫苗的普及范围。这笔资金最终用于成立Sabin-Aspen Vaccine科学与政策组织，并在2018年举行正式会议，共同讨论为开发通用流感疫苗所作的努力。

Shoo Flu的董事也是Flu Lab的首席执行官，而据外媒报道，Shoo Flu将很快在Flu Lab的领导下发展。

通用流感疫苗是传染病研究的长期目标。如果研制成功，科学家将不再需要预测第二年将流行哪些流感毒株，而且注射一次即可在多个流感季节为人们提供保护。但是，尽管目前正在开发数十种候选药物，有些也已经通过临床试验，但最终产品仍可能需要等待数年时间。