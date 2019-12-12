微软首款Office应用程序Teams登陆Linux

今年9月时，微软曾确认正在为Linux构建Teams客户端。时隔两个多月，微软在官方博客中宣布Microsoft Teams已在Linux上公开预览，并可下载使用，该本地软件包有.deb和.rpm两种格式以供选择。

Microsoft Teams客户端是微软引入Linux的首款Office 365应用程序，它是一款集成的办公软件，提供即时聊天、视频会议、文件共享等功能，使团队能够轻松协作。Teams是微软有史以来增长最快的业务应用，根据微软上个月公布的数据，该应用每天有2000万活跃用户。

微软承诺，此次的Linux版本也将同样支持Teams的所有核心功能。不过它现在仍处于公开预览状态，也就意味着部分功能可能暂时无法使用或无法正常工作。微软工作人员告诉外媒 VentureBeat：“会议中有一些与Office应用和屏幕共享/控制相关的功能，在Linux中尚不可用”。同时微软也表示将根据社区的反馈进一步做出改进，期待用户下载并提交使用反馈。

Linux基金会执行董事Jim Zemlin第一时间发来贺电：“2019年是开源领域又一个令人难以置信的一年，Linux仍然是所有增长和创新的核心。Microsoft Teams在Linux中可用，我为此感到兴奋。随着这则通告的发布，微软将其团队协作中心引入了Linux。很高兴看到微软对使用Linux来改变工作文化的认可。”

据悉，此前由于微软的 Skype for Business和 Teams等应用都没有Linux版本，一些使用Linux设备的员工不得不依靠非官方的、不受支持的应用来进行必要通信。如今 Microsoft Teams for Linux的发布对不少人来说，应该是个好消息。

如果获得足够多积极的反馈，Teams也许会为更多 Office应用程序打开通往Linux的大门。不过，针对许多人关于会否有其他应用被发布至Linux的疑问，微软并没有作出回应。