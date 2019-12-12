单月出货量超500万部，国内“5G手机换机潮”或将提前到来

中国信通院本周刚刚发布的《2019年11月国内手机市场运行分析报告》显示：2019年11月，国内手机市场总体出货量3484.2万部，同比下降1.5%，其中2G手机146.9万部、4G手机2829.9万部、5G手机507.4万部。

按照这一数据计算，2019年11月国内5G手机出货量环比增长103.4%；11月份，国内5G手机出货量占比已达14.6%。这也意味着，单月每出货100部手机就有将近15部是5G手机，此前业界普遍认为2020年晚些时候才可能出现的“5G手机换机潮”或将提前到来。

而在笔者看来，掀起5G手机换机潮的因素，无外乎网络、资费、芯片、终端，而目前来看，可谓万事俱备。

因素1：正式启动商用服务，发布5G套餐，5G网络建设提速。

继今年6月6日中国发放5G商用牌照之后，紧接着在10月31日举行的“2019年中国国际信息通信展览会”开幕论坛上隆重举行5G商用启动仪式，同时三大运营商也正式发布了5G商用资费套餐，标志着中国5G正式启动商用服务。

从5G套餐来看，运营商普遍128元/月起的5G套餐，对于乐于尝鲜的用户来说还是可以接受的。网络覆盖方面，目前北京、上海、广州、杭州等城市城区已实现5G网络连片覆盖，三大运营商首批开通5G商用网络服务的城市都达到50个。

虽然对于地域广阔的中国市场来说，若想在短时间内实现全国5G网络全覆盖绝非易事，但运营商均表示将不断扩大5G网络覆盖范围。目前全国已经开通5G基站11.3万个、预计到年底将达到13万个。而从目前态势来看，运营商5G建网速度有望进一步提速。这些积极因素，都为“5G手机换机潮”的提前到来提供了“物质保障”。

因素2：终端芯片早熟，选择更加丰富。

一般来说，终端芯片会滞后于网络系统12-18个月。但在5G时代，终端芯片的商用速度一次次刷新了业界预期。

芯片方面，回顾过去几代移动通信发展历史，新制式手机的推出肯定要看芯片的脸色，再说直白点，就是看高通芯片推出和量产速度的脸色。而在5G时代，高通并没有冲在最前头，以华为海思为代表的芯片供应商甚至比高通5G芯片推出的更早，无论是一开始的麒麟980+巴龙5000双模5G基带、麒麟990+巴龙5000双模5G基带、还是最新的麒麟990全集成SoC 5G芯片，华为海思都支持华为在业界首批推出5G手机。

11月底，联发科也发布了旗下5G移动平台“天玑”以及旗下首款集成5G调制解调的智能手机SoC芯片天玑1000；让更多手机厂商欢呼雀跃的是，12月初高通发布了三款专门针对5G的芯片骁龙865、骁龙765以及骁龙765G，以高通在手机芯片市场的体量势必会为5G手机市场注入强劲动力。

至此，在5G芯片方面手机厂商已经有丰富的选择，旗舰和次旗舰5G芯片都有方案可用。随着5G芯片的早熟，迫切希望在5G时代占得先机的手机厂商，自然像打了鸡血似的加速推出5G手机新品。

中国信通院报告数据显示，2019年11月，上市新机型56款，同比增长43.6%，其中2G手机21款、4G手机31款、5G手机4款。2019年1-11月，上市新机型538款，其中2G手机131款、3G手机1款，4G手机382款、5G手机24款。

另据了解，还有几款即将于今年底发布的5G手机新品正在路上飞奔而来。可见，近30款5G手机也为希望更换至5G手机的消费者提供了丰富的选择。

因素3：最低1999元起，覆盖多个价格档位，降低用户换机成本。

从笔者观察来看，5G时代最有意思的就是——很多事情都不是按照业界预期进行的，比如商用时间提前半年、5G资费没那么贵、5G手机价格也没都卖到天价。

事实上，目前已经发布的5G手机售价，从超过一万元到2000元以内都有的选：高端价位，华为5G折叠屏手机华为Mate X售价16999元，三星GALAXY Note 10+5G手机售价7999元，华为Mate30 5G版售价4999元起、Mate30 Pro 5G版售价6899元起；中端价位，vivo IQOO Pro 5G手机售价3798元起，小米9 Pro 5G售价3699元起，联想Z6 Pro 5G手机售价3299元起，荣耀V30系列5G手机售价3299元起。

说到5G手机价格，不得不重点提一下向来是价格搅局者的小米，这次确实干了件好事。12月10日，小米旗下双品牌之一的Redmi正式发布Redmi品牌旗下首款5G手机——Redmi K30 5G版售价1999元起，把5G手机售价一步到位干到2000元以下，将5G手机价格首次探底到“1”字头起。

回顾4G换机潮，当4G手机售价降至2000元以下后，4G手机渗透率开始迅速提升。而当5G手机也干到2000元以下时，各大手机厂商为了保持竞争力也可能纷纷效仿推出更低价格的5G手机，进而点燃5G市场，掀起“5G手机换机潮”，甚至带动整体手机市场销量提升。

价格战打响：千元5G手机或提前面世

伴随“5G手机换机潮”提前到来的同时，早已按捺不住的手机厂商们，为了在5G时代占得先机，恐怕在价格上也会更加激进。

虽然小米系仅1999元起的Redmi K30 5G版售价已经是“贴地飞行”，但可以预见，之后其他品牌搭载高通骁龙765G芯片的5G手机售价也不敢定的太高，比如OPPO将于12月26日发布的搭载骁龙765G的5G手机Reno3Pro等新品；同时，未来搭载成本相对较低的联发科5G芯片的手机厂商可能还会有更大的降价空间；此外，华为海思面向中端市场的麒麟8系列和7系列5G芯片可能会提前推出，以加快华为系推出中端乃至低端价位5G手机的速度。

据中国移动预测，当智能手机价格大于4000元时，5G手机市场份额将约为15%；当智能手机价格大于2000元时，5G手机市场份额将约为41%；当智能手机价格大于1000元时，5G手机市场份额将约为79%；预计至2020年底5G千元机有望面世，中国5G智能手机市场2020年将达到千万至亿级。

另外，据说在发布会后，小米集团副总裁、中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰还特意跟渠道合作伙伴开会和座谈，他分享了小米/Redmi加快4G产品到5G产品切换的决心和速度，希望快速清仓2000元以上4G产品，全面迎接5G时代。卢伟冰认为：解决目前5G发展面临的没有杀手级业务应用等困难的切入点就是5G终端的快速普及，当应用没有起来时，终端快速普及一定是通过价格来带动，通过价格让5G手机快速普及，然后再去带动应用开发。

小米集团创始人、董事长兼CEO雷军此前也多次表示：“小米将全力推动5G手机的研发和推广，计划2020年推出10款以上的5G手机。小米有信心把握5G技术广泛应用带来的绝佳市场机会，努力在最短时间内将5G科技大众化。”

荣耀总裁赵明此前在接受专访时曾表示：“2020年除了荣耀Play系列可能会考虑在一定的档位上还会保留4G产品以外，明年荣耀其他的系列全都是5G产品，届时预计售价将下探至2000元乃至1500元水平。”

可见，不但很多主流手机品牌都会将2020年新品发布计划全线转战5G；而且，此前业界普遍预计2020年底或2021年才会出现千元5G手机，但从目前态势来看，随着产业链加速成熟和市场竞争的需要，5G手机价格也有望提前进入千元机时代。有消息称已经有厂商计划在2020年上半年就推出千元5G手机，这也意味着5G手机价格战将提前打响。

写在最后：

当5G手机不再是一件小奢侈品时，性价比较高的5G手机将让“5G手机换机潮”提前到来。

当然，对于手机市场的价格战，有时价格能够决定一切，有时价格也不能决定一切……在价格、性能、用户体验、服务、利润、可持续发展等方面如何平衡？这是摆在所有5G手机厂商面前的一道选择题。