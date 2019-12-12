安徽移动完成华为鲲鹏GaussDB OLAP数据库一体机的商用验证

近日，安徽移动完成华为GaussDB OLAP数据库一体机的商用验证，这是全球首个在运营商业务上对基于鲲鹏处理器的GaussDB OLAP一体机进行了全面、系统化商用验证的局点。

本次测试进行了数据库集群管理、数据加载、数据分区、SQL、存储过程、事物一致性、并发处理等符合现网业务需求且全面的验证。在性能验证中，选择了GRPS流量话单统计场景，按用户维度做聚合，分区查询响应时长从23.5秒缩短至18.72秒，减少20%。极大的提升了整体业务处理效率。最终的测试结果表明GaussDB OLAP一体机已经在高可靠性、高可用性、高性能、高扩展、高安全等方面满足运营商业务系统的运行要求。

华为公司GaussDB OLAP数据库一体机面向大数据分析场景进行了深度优化和设计。在企业核心数据仓库场景下，基于授权的ARM架构自研的Kunpeng 920处理器芯片，单芯片SPECint Benchmark评测超越业界主流CPU，将性能纪录提升了25%，创造计算性能纪录。同时GaussDB OLAP还支持MPP(大规模并行处理)分布式部署方式，多集群统一管理，计算资源弹性伸缩，SQL自诊断，同城/异地双集群容灾等功能，能够有效的保障业务系统可靠、稳定、高效和安全的运行。