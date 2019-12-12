2019胡润品牌榜：茅台、中华、天猫位居前三

12月12日上午消息，胡润研究院携手知识产权与科创云平台汇桔，联合发布《汇桔网·2019胡润品牌榜》（WTOIP·Hurun Most Valuable Chinese Brands 2019），200强最具价值中国品牌上榜。这是胡润研究院连续第十四年发布胡润品牌榜。

200强中，非国有品牌占六成，国有品牌占四成。上榜门槛为40亿元，比去年提高10亿元，创历史新高；百强上榜门槛为145亿元，比去年提高35亿元。品牌价值超过1,000亿元的有23个，比去年增加9个。

贵州茅台以6,400亿元的品牌价值第二次成为“最具价值中国品牌”；中华以3,500亿元从第16位跃居第二；天猫以3,200亿元上升2位至第三。

全国200强中，164个品牌的品牌价值较去年有所增长，其中11个新上榜，分别是QQ、桃李面包、泸州老窖、熊猫、天味食品、卓越、国信证券、猿辅导、旭辉、每日优鲜和新乳业。中华过去一年品牌价值增长近3倍，成为涨幅最大的上榜品牌；其次是抖音和芙蓉王，都增长2倍多。涨幅最大的十个品牌中，有5个烟草品牌，分别是中华、芙蓉王、玉溪、双喜和利群。

上榜品牌数量最多的十大行业中，品牌价值平均涨幅最大的是烟草行业，上涨178%；其次是酒类，上涨124%；生活服务行业上涨65%；食品饮料行业上涨51%；电子商务和零售行业上涨36%；影视传媒行业上涨30%；房地产行业上涨17%；金融行业上涨14%；数码行业上涨9%；医疗健康行业微幅下跌1%。

阿里巴巴共7个品牌上榜，成为上榜品牌数量最多的母公司，排名前三的是天猫、淘宝和菜鸟。腾讯有3个品牌上榜，分别是微信、腾讯和QQ。洋河股份有3个品牌上榜，分别是梦之蓝、天之蓝和海之蓝。

200强中一半以上（110个）是民营品牌，和去年一样。53个民营品牌进入全国百强，和去年一样；5个民营品牌进入全国十强，比去年减少1个。11个新上榜品牌中8个是民营品牌。

200强的企业总部，前三名与过去十年都保持一致，总部在北京的最多，有58个，比去年减少2个；总部在广东的有44个，和去年一样，排名第二；总部在上海的有34个，和去年一样，排名第三；总部在浙江的有17个，和去年一样，排名第四；江苏排名第五，有9个品牌上榜，和去年一样。从城市来看，前五名分别是北京、上海、深圳（23个）、杭州（15个）和广州（11个），前五城市上榜品牌数量占整张榜单近七成。

对比去年，广东、浙江、江苏、福建、山东、云南和香港最具价值品牌前三名不变。中国移动取代百度进入北京最具价值品牌前三名。拼多多取代太平洋保险进入上海最具价值品牌前三名。泸州老窖重返四川最具价值品牌前三名。桃李面包首次进入辽宁最具价值品牌前三名。

“最具价值中国民营品牌”的企业总部，北京位居榜首，有35个民营品牌上榜，比去年减少1个；广东第二，有25个民营品牌上榜，和去年一样；上海第三，有21个民营品牌上榜，比去年增加1个；浙江第四，有13个民营品牌上榜，和去年一样。

对比去年，天猫取代淘宝，成为最具价值民营品牌第一名。天味食品和新乳业首次进入四川最具价值民营品牌前三名。

金融和房地产仍然是上榜品牌数量最多的两大行业，金融业今年有40个品牌上榜，比去年增加1个；房地产行业今年有24个品牌上榜，比去年增加1个，这两大行业的上榜品牌数量占整张榜单三成；生活服务行业排列第三，有16个品牌上榜，比去年减少3个。

200强中国品牌价值总和比去年上涨四成至7.8万亿，创历史新高。