通用前总裁：私人汽车是污染和拥堵根源

北京时间12日消息，通用汽车前总裁、现任通用旗下自动驾驶子公司Cruise首席执行官丹-安曼（Dan Ammann）周三表示，那些独自驾驶燃油汽车的人是污染、交通拥堵和车祸背后的“根本问题”。

安曼的这一抱怨颇具讽刺意味，因为直到今年1月，他还是通用汽车的总裁，而该公司的大部分利润来自耗油量大的SUV和皮卡等车型，那些定期拼车的通勤者很少拥有此类车型。

安曼在一篇博客文章中写道：“想象一下，如果有人发明了一种新的运输系统，并说，‘我已经设计了一种新的出行方式：它由化石燃料提供动力，会污染我们的空气。它将使我们的城市拥挤不堪，甚至到了让使用者愤怒的程度。它的人类操作者将是容易犯错误的，每年造成4万美国人丧生，全球超过100万人丧生。”“你会说：‘你疯了’。”

作为Cruise的负责人，安曼希望推广这样一种观念，即用于共享出行的电动和自动驾驶汽车是解决当今城市交通困境的最佳方法。他的老板，通用汽车CEO玛丽·巴拉也曾发表类似言论，但强调有必要从公司的现有产品中赚钱，以便为向更可持续的未来转型筹集资金。

安曼在博客中写道：“为了实现运输方面数量级，而不是增量的改进，我们需要在各种方式上构建优于现状的替代方案。

他说，Cruise的使命就是“通过以极低的成本提供一次令人敬畏的体验，使得共享出行更具吸引力，从而减少交通拥堵，”只有这样，“我们才能真正超越汽车，进入我们应得的交通运输系统。”