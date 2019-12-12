外媒：中国产特斯拉Model 3做工比美国产的更好

12月12日消息，据外媒报道，电动汽车制造商特斯拉的中国团队正努力打破西方的刻板印象，即用国产Model 3反驳“中国制造质量差”的无稽之谈。

美国艾奥瓦州立大学格林利新闻与传播学院副教授Gang (Kevin) Han指出，在“中国制造”这个词在美国被认为是指低成本、低质量的商品之前，人们对中国制造产品的看法实际上是相当积极的。

他说：“人们真的很喜欢中国产品，他们认为茶、家具或餐具等产品都是独一无二的。这些都是高质量的产品，而且具有文化价值。但当中国成为世界工厂，为无数品牌生产如此多的产品时，人们改变了看法。”

Gang (Kevin) Han补充说，媒体对中国制造产品问题的突出报道也增加了“中国制造质量差”的印象，“我们在这些报道中看到了很多框定的信息，并下意识地接收到了这些信息”。

特斯拉宣布在中国建厂计划后，这些传统说法立即被批评人士翻出来。在上海工厂建设过程中，依然有很多特斯拉批评者嘲笑所谓的质量问题，并称这些问题最终可能成为国产Model 3的困扰。

对于这些怀疑，特斯拉中国团队选择严肃对待。他们想要打破这种传统印象，而且的确做到了。人们对国产Model 3的评价非常积极，这些车辆的制造过程就像外科手术那样精准。

这些车辆的面板缝隙被精心排列，上面的装饰物也非常匹配。在美国，前通用汽车高管鲍勃·卢茨(Bob Lutz)最终称赞了特斯拉中国产Model 3的制造质量。值得注意的是，特斯拉中国团队只用了1年多时间就取得了上述成就。Model 3是在中国首批量产的特斯拉汽车，随着时间的推移，它们只会变得越来越好。

特斯拉为国产Model 3拍摄了大量特写镜头，其中许多展示了汽车光滑的油漆和毫无瑕疵的面板线条，这些工艺即使对特斯拉的美国公司来说也很难实现。在某种程度上，国产Model 3的图片似乎是对“中国制造质量差”的直接回应，证明上海工厂制造的任何汽车都符合质量标准。

或许最能说明问题的是当地汽车记者的亲身体验，他们是最先试乘国产Model 3的人。令他们感到惊讶的是，国产Model 3的制造质量实际上比美国进口的汽车还要好。有鉴于此，这些记者认为国产Model 3很可能会在中国市场上大获成功，因为它们提供了很好的质量和功能，而且价格公道。

国产Model 3即将在中国电动汽车市场掀起波澜，特斯拉上海工厂现在正大规模生产这款全电动轿车。无人机拍摄的最新视频显示，工厂的停车场上停放了数百辆国产Model 3，载有Model 3的运输卡车也被拍到离开厂房。这一切都预示着，国产Model 3的交付即将开始。