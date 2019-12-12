库克呼吁从小学编程：这是全球语言

北京时间12日消息，苹果CEO蒂姆-库克在访问新加坡时表示，如果孩子们只能在母语之外学习一种语言，那么它应该是编码，因为“编码是一种全球语言”。

这是库克自2011年接任苹果CEO以来首次访问新加坡，除了拜会新加坡总理李显龙之外，他还会见了当地的iOS开发者和中学生。

扩大苹果开发商的生态系统是库克在新加坡两日行程中的一个重要议程，他希望接触一支潜在的程序员大军，在他们还在上学的时候就开始学习编码。

周四接受当地媒体采访时，库克谈到了苹果将在新加坡开设第三家零售店，以及帮助学生和成年人在数字经济中成长。

他将学习编码比作会说一种全球语言，这将为未来的工作提供装备。

库克说：“即使是那些被说得最多的语言也是区域性的，”指的是英语和汉语等普通语言。

他说，虽然编码将不会为人类创造新的边界，但它为创造性解决问题提供了一个机会，应该被注入数学、历史或英语课。例如，他昨天早些时候访问新加坡乌节路（Orchard Road）的苹果零售店时，看到了孩子们如何使用iPad和增强现实工具来了解塑料污染。他说，这是潜在编码提供的证明。

他在推特上写到这件事时表示：“如果我们能看到一个更绿色的未来，我们可以让它成为现实。”

库克还访问了新加坡科技中学，会见了大约30名中学生，他们已从苹果的SWIFT加速器编码课程毕业。

库克还表示，苹果可能在新加坡开设第三家零售店，因为乌节路的商店已经“人满为患”。