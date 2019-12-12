淘宝双12数据：男生买走3成打底裤

今年双12，可能是史上最神奇的一届双12。剁手党们的表现很奇特：开场1小时内，他们买走了去年三倍的农用拖拉机、男生们齐心协力买走了30%的打底裤、还有一群人也不知道怎么想的，冰淇淋的成交量同比增长了2倍……

我们来尝试分析这些行为。在男生下单买打底裤这件事上，尽管有男生辩解说是帮另一半下单，但淘宝直播中出现的“男生试穿打底裤”已经暴露了他们的真实想法：另一半每年都买好几条，看来是“真香”。

为什么要买拖拉机？有机智的网友回答了这个问题：双12先买个自己的拖拉机，接着再着手拥有一片田地。这大概就是当代人最便捷的“归园田居”。

冬天是女生对脂肪最宽容的季节，对她们来说，暖气房里吃冰淇淋时和空调房里盖被子一样幸福的事。所以双12一开始，冰淇淋的成交量就增加两倍。尤其是辽宁省的，一点都不给零下几十度低温面子，位列冬季冰淇淋大省top5。

除了这三大“未解之谜”，今年淘宝双12，还有一家店铺令人费解。这家主营“保暖打坐披风”的淘宝店，每天有数千人浏览，成交量却只有50左右。而面对这样的转化率，店主淡然处之，在店铺首页的介绍中写道：“无静电、无异味、无掉毛、真御寒，一切只为修行！”来店浏览的网友们表示：“穿上让人看起来宁静致远”。