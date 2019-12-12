中国首颗通信能力达10Gbps的低轨宽带卫星出厂

12月12日消息，近日，中国首颗通信能力可达到10Gbps的5G低轨宽带卫星正式出厂，该卫星也是全球首颗Q/V频段的低轨宽带卫星。

该卫星是我国商业航天公司银河航天自主研制的首颗卫星，也是我国首颗由商业航天公司研制的200公斤量级的卫星，单星可覆盖30万平方公里，相当于大约50个上海市的面积，轨道高1200Km，预计将于年内在甘肃酒泉发射，发射将使用由航天科工火箭公司研制的快舟系列运载火箭。

卫星出厂状态是卫星研制的重要阶段，标志着卫星硬件和软件全部进入固化状态，银河航天首发星的成功出厂意味着，国内首颗通信能力达到10Gbps的低轨宽带卫星，地面测试已进入到稳定可靠的技术状态，整装待发。

尽管5G时代已拉开序幕，但当前全球网络的覆盖面临着巨大的挑战，地面基站很难覆沙漠、海洋等所有区域，低轨宽带通信卫星可以解决全球网络覆盖和接入的难题，有望让全球处于信息贫困的40亿人畅享网络世界。

在不远的将来，大家在飞机上刷短视频、拨打视频电话将成为非常普通的场景。此外，由于光在光纤中的传播速度慢于无线电在太空中的速度，未来低轨宽带通信卫星还将为电视直播记者、金融从业者等对时间同步要求严格的人群，带来更便捷的体验。

近年来，美国商业航天公司Oneweb、SpaceX已经率先布局低轨通信星座，在通信带宽的设计上，银河航天对标国际领先的技术，在国内低轨宽带卫星上首次实现技术对标国际的10Gbps通信能力。

银河航天创始人董事长兼CEO徐鸣表示，从首发星开始，银河航天将跨出“太空互联网”的第一步，未来银河航天将通过规模化研发和生产低成本、高性能的5G卫星，构建太空互联网，弥合数字鸿沟，让5G卫星网络连接地球的每一个角落。