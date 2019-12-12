苹果揭秘Mac Pro和Pro Display XDR的散热结构设计

苹果最新的模块化Mac Pro和Pro Display XDR专业显示器于昨天正式开售。

前者作为苹果目前推出的性能最强大的产品，最高可选配28核心英特尔至强处理器和1.5 TB高性能内存，拥有的8个PCIe扩展槽可以实现优秀的扩展性能。此外，苹果设计的图形架构可以实现全球最强大的显卡功能，首度亮相的Apple Afterburner加速卡允许用户直接使用摄像机上的原生格式，实时解码最多达3条8K ProRes RAW视频流和最多达12条4K ProRes RAW视频流。这些强大的功能对于处理器以及电力的发挥提出了更高的要求，所以Mac Pro还提供超过300W的功率和经过特殊设计的散热架构。

近日苹果产品设计高级总监Chris Ligtenberg和硬件工程副总裁John Ternus接受了Popular Mechanics的采访，并谈到了Mac Pro和Pro Display XDR在散热方面的独特设计。

Chris Ligtenberg所在的小组负责设计了Mac Pro的散热风扇系统，这是由三个轴流风扇以及一个涡轮风扇组成的结构，苹果为了降低风扇运行时的噪音，对其内部进行了重新设计。

「我们从几年前开始思考风扇叶片的排列方式。」「Mac Pro的风扇叶片实际上是根据叶片转动频率（BPF, blade pass frequency）进行随机分配的，这样一来既能够保持动态平衡，同时也能避免产生令人讨厌的噪音。」Mac Pro和Pro Display XDR的开发负责人，同时也是苹果硬件工程副总裁John Ternus表示：「我们希望散热系统足够优秀到几乎听不到噪音，或者如果听得到的话，那也将会是一种令人愉悦的声音。」

除了内部散热结构的设计以外，Mac Pro和Pro Display XDR那标志性的圆孔网格样式也有利于帮助机器内热量散发，这种网格样式是根据分子晶体结构的自然状态设计的。三维联锁球面网格增大了表面积，从而提升了通风性能和结构强度。

以Mac Pro为例，由三片铝金属融合而成的机箱外壳能够密封机身内部空间，与风扇、涡轮和内部导管一道，形成一些独特的气压带，来实现整个系统散热能力的最大化。与之前的Power Mac G5相比，圆孔网格样式的机箱设计使Mac Pro的「气流增加了大约20%。」John Ternus在采访中说道。

而Pro Display XDR采用同样的设计使得机身的空气接触面积增大了一倍多，能让更多空气通过，还起到了散热器被动散热作用。「Pro Display XDR」带有用于特定组件的风扇，但圆孔网格样式的设计使巨大的LED面板能够保持足够的凉爽。」