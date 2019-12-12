澳大利亚加紧对谷歌、Facebook等巨头审查，严控其市场优势

新浪科技讯北京时间12月12日下午消息，据彭博社报道，谷歌和Facebook将在澳大利亚受到当地竞争监管机构的严格审查，因为澳洲政府希望及时控制住这些科技巨头的市场优势。

澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）表示，竞争监管机构内部将成立一个特别小组，以监督市场上的数字平台，尤其以在线广告为重点观察对象。政府还将研究隐私法以更好地保护消费者。莫里森向公众承诺，会解决科技公司与传统媒体之间的“权力失衡”问题，并迫使科技公司协商收入分配和对新闻内容的使用。

在周四莫里森宣布上述消息之前，澳洲竞争和消费者委员会（ACCC）刚发布了一份全面报告，引起人们对个人数据的使用和存储以及主流媒体被蚕食等状况的担忧。该监管提出了23条建议，其中大部分在不同程度上已经获得政府的支持。尽管如此，政府仍表示需要更多时间来考虑这些复杂的问题。

“我希望澳大利亚可以在如何与数字平台打交道这件事上，成为值得全球效仿的司法管辖区，”莫里森告诉记者，“我们有针对模拟经济制定的法规和限制。如果它们在现实世界中出错，那么在数字世界里也会出错。”

科技平台必须与新闻机构合作，于2020年11月之前，共同制定一套自愿行为守则，管理双方之间的合作关系。否则，政府将考虑出台强制性法规。

ACCC在它的建议中也呼吁政府制定新的规则，要求将侵犯版权的内容强制从数字平台上删除。但是，莫里森拒绝了这条建议。另外，莫里森也拒绝了旨在鼓励慈善事业扶持新闻业的税收政策调整建议。

新南威尔士大学商学院的高级讲师罗伯·尼克尔斯（Rob Nicholls）说，澳洲政府“似乎是在拖延时间”。需要更多时间来协商讨论，这可以理解。但迟迟不采取行动“本质上意味着竞争状态和消费者境况没有任何改善，而ACCC已经明确指出现状颇令人失望。”

全球监管机构一直在试图减少科技巨头掌握的权力——从广告和搜索引擎，到新闻、数据及选举。

全球最大的社交媒体Facebook正在努力应对各种挑战，包括反垄断调查、个人信息处理指控和人们对平台处理政治内容的方式的不满。在Facebook同意向美国联邦贸易委员会（FTC）支付50亿美元罚款之际，谷歌也因为旗下YouTube平台被指侵犯儿童隐私，不得不向FTC缴纳罚款。

谷歌周四发表声明称，公司将继续在“隐私、广告技术以及公司与出版商的合作”等方面，配合ACCC和澳洲政府的工作。

Facebook称，这是政府和行业研究制定新法规的恰当时机，并且公司“始终致力于隐私保护”。