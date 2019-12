Debian Linux正在投票是否支持非systemd初始化系统

有关初始化系统 systemd 的话题一直以来都是争论不断,然而持续多年的争论并没有让大家达成共识。现在,Debian 又要开始重新考虑支持 systemd 之外的其它初始化系统。

近日,Debian 开发团队的邮件列表显示他们正在投票决定是否要支持非 systemd 初始化系统。投票时间为 12.7-12.27,总共 20 天,投票资格仅限 Debian 开发者。

根据开发团队公开的邮件,投票总共包括 8 个选项:

继续专注于 systemd 选择 systemd 但同时探索替代方案 支持多个初始化系统很重要 支持非 systemd 初始化系统,但避免影响进度 支持可移植性,避免影响进度 支持多个初始化系统是必要的 支持可移植性和多个初始化系统 需要进一步讨论

Debian 技术委员会在 2014 年采用 systemd 作为初始化系统的决定引发了许多争议,围绕此事的争论达到了空前的热度,并最终导致 Debian 阵营开始分裂 —— 反对者创建了一个不使用 systemd 的分支 Devuan。

systemd 的反对者普遍认为它违背了 Unix 的设计哲学(Do one thing and Do it well),创建了一个十分庞大且复杂的工具,使得系统不再稳定和可靠。当然,systemd 的作者 Lennart 不认同这种说法,他写了一篇文章《The Biggest Myths》进行解释。