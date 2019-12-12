内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

Debian Linux正在投票是否支持非systemd初始化系统

2019/12/12 15:36:10来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

有关初始化系统 systemd 的话题一直以来都是争论不断，然而持续多年的争论并没有让大家达成共识。现在，Debian 又要开始重新考虑支持 systemd 之外的其它初始化系统。

近日，Debian 开发团队的邮件列表显示他们正在投票决定是否要支持非 systemd 初始化系统。投票时间为 12.7-12.27，总共 20 天，投票资格仅限 Debian 开发者。

根据开发团队公开的邮件，投票总共包括 8 个选项：

  1. 继续专注于 systemd

  2. 选择 systemd 但同时探索替代方案

  3. 支持多个初始化系统很重要

  4. 支持非 systemd 初始化系统，但避免影响进度

  5. 支持可移植性，避免影响进度

  6. 支持多个初始化系统是必要的

  7. 支持可移植性和多个初始化系统

  8. 需要进一步讨论

Debian 技术委员会在 2014 年采用 systemd 作为初始化系统的决定引发了许多争议，围绕此事的争论达到了空前的热度，并最终导致 Debian 阵营开始分裂 —— 反对者创建了一个不使用 systemd 的分支 Devuan。

systemd 的反对者普遍认为它违背了 Unix 的设计哲学（Do one thing and Do it well），创建了一个十分庞大且复杂的工具，使得系统不再稳定和可靠。当然，systemd 的作者 Lennart  不认同这种说法，他写了一篇文章《The Biggest Myths》进行解释。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：DebianLinux

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有