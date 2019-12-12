中国电信交叉套餐规则复杂遭诟病，作家六六维权十日未果

“电信说愿意给我退副卡和钱，而我拒绝了。我发个微博就为15块？我是因为投诉无门，缴完费到处打电话没有人工回应，不知何时通网。而像我这样遭受不公平待遇的用户何止千或万？我们什么时候能以权利对等的方式消费购买？”作家六六发声，再次走向维权之路。

近日，六六在微博投诉中国电信，称其购买家庭网络时被强迫拿一部免费送十几个G流量的手机，每个月赠送的额定流量不用完就扣款。六六表示，在已经一次性缴纳年费的情况下，已经数次因为当月赠送的手机流量没用完，而被切断家庭网络，并且没有提前通知。

次日，中国电信回应称，对六六反映的问题，中国电信已与机主取得联系，进行沟通并解决了问题。对此，蓝鲸TMT记者询问电信方面，截止发稿对方暂未回复。

两天后，作家六六再次发微博，表示投诉问题并未得到解决。

六六：关键在随意断网，缴完费也不知何时通网

12月2日晚间，六六在微博上投诉中国电信，表示其在签了一年家庭网络协议后，被强迫拿一部免费送十多个GB流量的手机，每个月用不完额定流量就会扣款。目前已经数次因为手机流量没用完而被无预警地切断家庭网络。在交完钱以后，也从不即时开通，需要不断联系相关人员，并且联系不上。

12月3日，中国电信上海公司回复称，关于12月2日晚间六六在微博上投诉的问题，已经与机主进行了沟通，并解决了相关问题。但具体的解决方式不方便透露。

12月5日，中国电信上海客服发微博称，六六办理业务时，在单宽带、融合类套餐（手机+宽带）等不同类型套餐中，主动选择了融合类套餐：十全十美畅享套餐。并非电信“强制购买”。

电信方面称，“免费上网手机卡每月至少用十个G的流量，用不完扣费15元”的情况，经查证，机主申请了15元宽带提速包，是十全十美融合套餐用户15元宽带提速包。用户可按实际需求自由选择，并不存在“强迫消费”。选择该服务后，套餐内宽带可享受升速，如机主的宽带就从原来的500M升速到1000M。此外，若套餐内手机流量当月用满10G，次月可减免此15元提速费用，也就是说15元是宽带提速费用，并非手机流量费用。这项促销活动旨在让用户有机会减免15元宽带提速费用。

不过，电信方面并未对六六提及的毫无预警就切断家庭网络，以及交完钱后无法即时开通等问题进行解释说明。

一位法律相关从业者对记者表示，在电信合同文本中，不应含有以下内容的条款：规定当用户由于过失未及时履行合同缴纳相关费用时，电信企业可以不对用户履行通知义务而径直断网。

“在捆绑消费，以及不通知就断网这件事上，电信只要说不清楚为何家庭网一定要跟一张附卡和三张家庭卡，那这事就是没有解决，因为未来，你们还是可以随意断网，而作为消费者，你不给我个人断，不代表你不给大众断，那就不是我发声的主要目的。”六六在6日晚间的微博中表示。

六六指出，自己本次投诉中国电信，是因为这种情况不是只有自己遇到，而且有其他大量用户都需要面对同样的问题。“我是因为投诉无门，缴完费到处打电话没有人工回应，不知何时通网。而像我这样遭受不公平待遇的用户何止千或万？我们什么时候能以权利对等的方式消费购买？这才是我发微博的目的。”

12月6日晚间，作家六六在接受媒体采访时表示，她在微博上投诉中国电信的问题“完全没有解决”。

用户苦运营商套餐复杂规则久矣

根据六六透露，与电信签合同的时候，电信方并未告知因附属卡欠费就会停家庭网。这是发生后才知道的。不过在电信问是否需要继续服务的时候，仍然表示需要，因为“我钱都交了，不服务难道他们会退钱？而且错在我，我没有跑到10个G啊！”

有人质疑其未仔细阅读相关条款规定，建议其办理业务时弄清相关规则。然而，记者发现该套餐有些复杂。记者通过上海联通官网查询“十全十美畅享套餐”，发现六六选择的是后付费129元宽带。

独立电信分析师付亮研究此套餐后，评论称该套餐有年缴后捆绑月活动，而且是两个关联、互补的最后“0花费”的月活动。一个是“15元宽带提速”，另一个是“月手机流量超过10GB后，下月退15元”，但后一个不是独立的，只适用于办理了前一个“宽带提速”的用户。而10GB是一个较高的门槛（2019年10月，我国手机用户月均流量约8.5GB）。这么复杂的交叉规则，连六六这样的文化人都搞不清楚。

“运营商员工的数学、逻辑平均水平超过六六，但运营商用户的数学、逻辑八成低于六六。按哪个标准设计套餐？”付亮表示。

记者随机采访了几位想要办理宽带业务的用户，无一例外，他们都表示套餐之复杂，令人眼花缭乱。

通信分析师马继华对记者表示，融合套餐肯定比单个购买宽带要合算，运营商推出来一定是做了研究，适合很多用户，但不一定是所有，用户应该根据自己的情况进行选择。

三大运营商公布的10月运营数据显示，中国移动整体移动用户规模突破9.43亿，中国电信整体移动用户量为3.32亿左右，中国联通移动用户总量3.22亿左右。宽带方面，中国移动累计宽带用户达到1.87亿，中国电信累计宽带用户达到1.53亿，中国联通累计宽带用户8455.3万户。

彼时，中国电信在宽带业务领域一直是稳居第一，但数据显示，中国移动已然成为后起之秀，中国电信与中国移动的差距正逐步扩大。对电信而言，保证良好的用户体验才是稳定增长的基石，正视用户投诉、妥善解决问题才是当务之急。