诺基亚5G FDD终端设备将于2020年上市，支持动态频谱共享

据外媒报道，本周一，诺基亚贝尔实验室Fellow Harri Holma在诺基亚博客中写道：“支持DSS的5G FDD终端设备将于2020年上市。诺基亚2020年将推出动态频谱共享（DSS）作为软件升级，从而配合商用5G FDD大众市场终端的可用性。”

DSS使移动运营商可以在LTE和5G NR技术中使用相同的频谱，这意味着运营商可以使用现有的LTE频谱，而无需专门为5G分配稀缺的频谱资源。

Harri Holma写道：“随着将5G引入FDD频段，4G和5G之间的DSS将成为一项重要技术。由于运营商们的无线电频谱资产和5G服务策略不同，使用DSS带来的实际好处也不同。”

包括Verizon和AT&T在内美国的主要运营商都将DSS视为扩展5G服务的一项重要技术。

“例如，与更高的频段（3.5GHz）结合使用，采用DSS的5G FDD可以通过额外的低频段载波来提升最终用户体验。”Harri Holma表示，“类似地，在3.5GHz频段之外，DSS提供了一种灵活的方式来使用运营商以前的频谱资源来扩展5G服务。”

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他写道，首个5G FDD网络于2019年12月在美国推出，并由诺基亚提供支持。

美国最初的5G发布使用的毫米波频段，这些频段从未用于4G LTE，也不需要共享或者从传统用户那里获取频谱资源。不过，随着运营商希望部署更广泛的5G网络，他们目前正在利用较低的频段，例如T-Mobile的600 MHz和AT&T的850 MHz 5G网络部署。

Verizon表示，该公司预期DSS技术将在2020年发挥作用。在此前的MWC洛杉矶大会接受采访时，Verizon技术副总裁Heidi Hemmer表示，虽然DSS将有助于改善运营商所有的网络，但它在具有大容量需求的地点（例如娱乐场馆或体育场）尤其重要。

有人称，当运营商转向5G SA核心网时，DSS的真正优势将会凸显出来，该技术将有助于实现网络切片之类的功能。诺基亚还指出了DSS在5G SA网络中的优势。

Harri Holma写道：“用于4G/5G的DSS应该作为这样一种战略的一部分——这一战略考虑到了现有LTE和客户体验指标，并且与5G客户期望能够超出技术本身所提供的功能这一认知保持一致。DSS将通过5G独立网络带来真正的性能提升。5G SA网络预计将从2021年开始在需求密集的城市环境中带来延迟方面的优势。”