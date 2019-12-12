消息称马蜂窝开启裁员，裁员比例达40%

12月12日消息，据三言财经报道，近日，有多名网友在脉脉上爆料称马蜂窝即将裁员。据爆料，裁员将于12月12日开始，比例为40%，赔偿方案为N+2，留下的员工除搜索推荐，内容中心等核心部门外，其他均没有年终奖。目前，马蜂窝尚未对此事回应。

天眼查数据显示，马蜂窝的运营主体北京蚂蜂窝网络科技有限公司成立于2007年11月，注册资本为1500万人民币，法定代表人为公司技术副总裁张矗，经营范围包括技术推广服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；旅游信息咨询等。

天眼查股东信息显示，北京蚂蜂窝网络科技有限公司共有3位股东，其中公司联合创始人、CEO陈罡为第一大股东，持股比例为40.35%；廖勇和吕刚分别为第二和第三大股东，持股比例分别为31.7%和27.95%。公司疑似实际控制人为陈罡。

天眼查融资信息显示，马蜂窝最近的一轮融资为今年5月发生的2.5亿美元E轮融资，本轮融资由腾讯领投，美国泛大西洋资本集团（General Atlantic）、启明资本、元钛长青基金、联创旗下NM Strategic Focus Fund、eGarden ventures共同跟投。除此以外，马蜂窝的投资方还包括厚朴基金、高瓴资本等。

近年来，马蜂窝风波不断。据蓝鲸财经报道，2018年10月，一篇《独家|估值175亿的旅游独角兽，是一座僵尸和水军构成的鬼城？》曾引起热议，该文指出马蜂窝2100万条点评中有1800万条系抄袭。文章发出后的第二日，该文作者称马蜂窝删除了文中提到的所有账号。

2019年，4月3日，工信部网站发布了马蜂窝（北京蚂蜂窝网络科技有限公司）被三部门约谈的消息，对其网站和移动应用商店违反《互联网信息服务管理办法》规定及违反“九不准”内容没有尽到审查义务并立即停止传输一事进行严厉批评，提出立即整改要求。

此外，值得注意的是，这不是今年马蜂窝第一次传出裁员消息。今年4月，有媒体报道称，马蜂窝内部在职员工透露，马蜂窝目前正在进行裁员，裁员人数占整体员工数10%。