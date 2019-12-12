小米MIUI内测主动退出功能即将开发，最快月底上线

IT之家12月12日消息 小米MIUI官方现在公布了了12月11日的MIUI负责人在线的内容整理，包括新小米社区的评论带图、私信聊天等功能已经在路上，另外小米MIUI系统的内测主动退出功能即将进入开发，最快月底上线。

小米社区App中的私聊功能进度已经在开发中，预计12月底会上线。小米手机的系统卡刷包可以在小米社区底部导航“圈子”——“发现”——“刷机包”找到。个别机型的小米社区App的深色模式还在适配中。