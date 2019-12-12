外媒：中国光纤基础设施遥遥领先美国

近日，BROADBANDNOW主编对中国和美国的光纤基础设施进行了对比，他表示，中国的光纤宽带网络已覆盖全国，而美国已经严重落后，自2013年以来，中国的光纤基础设施增长速度几乎是美国的九倍。

以下是编译全文：

谁是信息时代的赢家?人们从许多不同的角度提出了这个问题，但有一个不可否认的事实是，在不久的将来，经济发展将越来越多地依赖于国家是否能够建立起，健全并经得起时间考验的互联网基础设施。

许多发达国家和发展中国家似乎都充分意识到了这一点，但或许没有哪一个国家能够像中国一样，在过去7年积极推动光纤部署战略的雄心。

2013年，中国和美国都有17%的消费者能够接入光纤网络，而到了2019年，中国的渗透率跃升至86%（注:根据工信部发布的最新数据显示，光纤接入用户占比达到92%），而美国仅为25%。

当美国持续遭受巨大的数字鸿沟时，中国在建设超级光纤网络方面取得了令人难以置信的进展。这种基础设施将使该国能够尽早利用第四次工业革命带来的一些最具影响力的应用。

如上图所示，2013年，美国和中国的光纤普及率分别徘徊在17%左右。当时，美国各州关于光纤扩展的话题很多，但事实是，在过去的七年中，这一数字仅攀升到25%左右。

相反，在中国，自2013年以来，光纤部署速度一直在稳步加快。目前有86%以上的宽带用户是光纤接入，同时96%以上的行政村均覆盖光纤（注：根据工信部发布的最新数据显示，光纤接入用户占比达到92%；98%以上行政村覆盖光纤），显示出中国的积极推广确实意义深远。

差距巨大的原因

尽管对光纤重要性的讨论一直在进行，但美国一直未能有效地在全国范围内部署光纤网络。这是为什么呢？尽管造成这一原因的因素有很多，但有几个特别突出的困难:

第一、缺乏竞争，大规模建设光纤网络通常成本极高，特别是在人口较小的地区，运营商不愿重金铺设光纤；第二、宽带普查不充分，导致政策制定者和市政当局减少资金投入；第三、效率低下的国家资助项目，尽管美国政府每年为消除数字鸿沟投入数亿美元，但是资金的分配并不理想；第四、缺乏常识性的国家级基础设施政策，很多重复施工在导致成本增加的同时，降低了网络覆盖的速度。

与美国不同的是，实际上，构成中国互联网“骨干”的所有接入点都是国有的，对基础设施的完全控制在其便捷的部署过程中发挥了关键作用，在过去的二十年中，中国在光纤基础设施方面投入了数十亿美元。

为何光纤对互联网的成功至关重要

在我们生活的这个快速创新的时代，已经出现了一些深刻的、颠覆性的创新，而拥有强大的、以光纤为网络基础设施的国家正准备充分利用这些创新应用。目前，美国仍然是全球互联网业务增长和发展的中心，但除非美国采取激进的措施来改善光纤部署策略，不然这一情况可能会发生改变。

虽然目前很难预测人工智能、量子通信等新兴领域未来的创新步伐，但有理由相信，企业和人力资源将会涌向网络基础设施更加完善，能够紧跟技术发展趋势的地方。

美国其实有巨大的机会来扩大其光纤覆盖范围，并为创新应用提供良好的前景，而这些好处并不仅限于技术;光纤连接还可以帮助缩小美国农村地区的数字鸿沟，提高农业产量，刺激地方和区域经济。

当我们进入数字时代的下一个阶段时，这些光纤连接将在未来最具突破和创新的应用中发挥关键作用。如果美国想要保持竞争力，就需要采取有计划的步骤，消除数字鸿沟，为所有公民带来强大的网络连接。