外媒评选过去十年100大电子设备：苹果iPhone 4居首（多图）

北京时间12月12日消息，21世纪10年代的科技故事，是一个电子设备从人们生活边缘走向主角的过程。现在，用于创造和消费文化的工具无处不在，为人们提供了不可思议的新功能，同时也要求人们在这些设备上花费比史上任何消费级产品都要多的精力：我们关注变幻无常的电池、扭动身子寻求更好的无线信号，要求它们倾听人们发出的指令。

▲The Verge评选出过去十年100大电子设备

21世纪10年代的电子设备发展之路先是从激烈的智能机争夺战开始。在苹果、谷歌以及三星主导了智能机领域后，行业又争相开发新型硬件。硬件与软件、服务的结合从未如此紧密过：电灯泡就是云服务的终端、音箱发出的声音来自数据中心。

在这十年里，耳机插口逐步被淘汰，迎来的是USB-C。电子设备变得坦然无比，每款设备成为企业经过权衡、照顾重点业务的临时产品，一旦发货就不在背后开展更多的公关活动或名人营销。处理器有的快，有的慢。键盘有的耐用，有的出现故障。电池有的续航时间很长，有的不禁用，还有的会爆炸。

当设备真的好用时，人们可以使用它完成一些不可思议、意想不到的事情。因此，许多设备（以下榜单）之所以重要不是因为它们的开发者想要实现的某种目标，而是因为人们能够利用它们做什么。

以下是科技博客The Verge评选出的十年100款电子设备，这些设备与众不同，定义了21世纪10年代：

第100位：谷歌眼镜，发布于2013年

第99位：亚马逊Fire Phone手机，发布于2014年

第98位：Juicero Press榨汁机，发布于2016年

第97位：惠普平板电脑TouchPad，发布于2011年

第96位：AR头戴设备Magic Leap One，发布于2018年

第95位：Lipstick移动电源

第94位：技嘉RGB LED灯效内存，发布于2018年

第93位：三星Galaxy S II Epic 4G Touch，发布于2011年

第92位：诺基亚Lumia 1020，发布于2013年

第91位：戴森Supersonic吹风机，发布于2016年

第90位：微软Xbox游戏外设Kinect，发布于2010年

第89位：Snap Spectacles眼镜，发布于2016年

第88位：Sphero BB-8智能机器人，发布于2015年

第87位：指尖陀螺，发布于2017年

第86位：小冰箱Coolest Cooler，发布于2014年

第85位：蓝牙音箱Beats Pill，发布于2012年

第84位：富士X100相机，发布于2011年

第83位：任天堂3DS游戏掌机，发布于2011年

第82位：共享单车Citi Bike，发布于2013年

第81位：Livio AI智能助听器，发布于2018年

第80位：倒车摄像头，发布于2018年

第79位：富士instax拍立得mini9相机，发布于2017年

第78位：谷歌Nexus 5手机，发布于2013年

第77位：RED DSMC2摄影机，发布于2016年

第76位：Square Reader支付读卡器，发布于2010年

第75位：波士顿动力机器人Spot，发布于2019年

第74位：Instant Pot高压锅，发布于2010年

第73位：MakerBot Replicator打印机，发布于2012年

第72位：Swagtron平衡车，发布于2016年

第71位：摩托罗拉Moto G，发布于2013年

第70位：摄像头保护盖

第69位：宜家LED灯泡，发布于2012年

第68位：Boosted Board电动滑板车，发布于2014年

第67位：配备触控条的MacBook Pro，发布于2016年

第66位：Blue Yeti nano麦克风，发布于2018年

第65位：三星Galaxy Note 7，发布于2016年

第64位：摩托罗拉Moto X，发布于2013年

第63位：Qi无线充电器

第62位：一加OnePlus One，发布于2014年

第61位：微软Xbox One游戏主机，发布于2013年

第60位：Mophie Juice Pack外置电池

第59位：电动自行车Electrified S，发布于2016年

第58位：自拍杆，从2014年流行

第57位：3.5毫米耳机接口转接器，从2016年开始流行

第56位：智能音箱SONOS PLAY:1，发布于2013年

第55位：Generic USB-C集线器，发布于2015年

第54位：GoPro Hero 8 Black运动相机，发布于2019年

第53位：Anker PowerPort 4充电器，发布于2015年

第52位：丰田凯美瑞

第51位：VR头戴设备Oculus Rift，发布于2016年

第50位：谷歌Pixel手机，发布于2016年

第49位：苹果iPad，发布于2010年

第48位：Eero路由器，发布于2016年

第47位：Dexcom G5血糖监测传感器，发布于2015年

第46位：智能手环Fitbit Flex，发布于2013年

第45位：Peloton Bike动感单车，发布于2014年

第44位：小米M365电动滑板车，发布于2016年

第43位：TCL Roku电视，发布于2018年

第42位：英伟达GeForce GTX 1070显卡，发布于2016年

第41位：2015年款MacBook Pro

第40位：联想Yoga笔记本电脑，发布于2012年

第39位：谷歌Chromecast电视棒，发布于2013年

第38位：索尼NEX-3相机，发布于2010年

第37位：UE BOOM无线音箱，发布于2013年

第36位：Kindle Paperwhite电子书阅读器，发布于2015年

第35位：苹果iPhone X，发布于2017年

第34位：Pebble智能手表，发布于2013年

第33位：飞利浦Hue智能照明产品

第32位：树莓派单板计算机，发布于2012年

第31位：亚马逊Fire TV电视棒，发布于2014年

第30位：LG 55英寸OLED电视，发布于2012年

第29位：特斯拉Model 3，发布于2017年

第28位：索尼RX100相机，发布于2012年

第27位：苹果iPhone 6 Plus，发布于2014年

第26位：易磨损的Lightning数据线，发布于2012年

第25位：USB-C接口，发布于2015年

第24位：PopSockets手机支架，发布于2014年

第23位：大疆Phantom无人机，发布于2013年

第22位：Ring Doorbell智能门铃，发布于2014年

第21位：Bose QuietComfort 35无线消噪耳机，发布于2016年

第20位：Juul电子烟，发布于2015年

第19位：松下GH4专业无反相机，发布于2014年

第18位：戴尔XPS 13笔记本，发布于2015年

第17位：Nest恒温器，发布于2011年

第16位：Anker PowerCore 10000移动电源，发布于2016年

第15位：任天堂Switch游戏机，发布于2017年

第14位：戴尔Chromebook笔记本

第13位：三星第一代Galaxy Note，发布于2011年

第12位：配备Netflix按钮的电视遥控器，发布于2011年

第11位：苹果iPad Air，发布于2013年

第10位：谷歌Pixel 2手机，发布于2017年

第9位：索尼PS4游戏主机，发布于2013年

第8位：微软Surface Pro 3平板电脑，发布于2014年

第7位：苹果Apple Watch Series 3智能手表，发布于2017年

第6位：苹果AirPods无线耳机，发布于2016年

第5位：特斯拉Model S轿车，发布于2012年

第4位：三星Galaxy S6，发布于2015年

第3位：2013款MacBook Air

第2位：亚马逊Echo智能音箱，发布于2014年

第1位：苹果iPhone 4，发布于2010年。