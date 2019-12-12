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亨通光电收购华为海洋获证监会批准，明起复牌

2019/12/12 20:05:22来源：C114中国通信网作者：水易责编：懒猫评论：

12月12日消息 今日晚间，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称亨通光电）发布公告称，2019年12月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2019年第68次工作会议，对亨通光电发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，亨通光电发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，亨通光电股票（股票代码：600487）、“亨通转债”（转债代码：110056）、“亨通转股”（转股代码：190056）将在2019年12月13日开市起复牌。

据了解，6月初，亨通光电发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式，购买华为技术投资有限公司持有的华为海洋网络（香港）有限公司51%股权。经历了5个月左右的商务谈判之后，亨通光电发布公告显示，公司与华为技术投资有限公司签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

交易完成后，华为海洋将成为亨通光电持股51%的控股子公司。公告显示，本次交易的标的资产交易价格为100,387万元，其中，亨通光电应向华为投资非公开发行的股份数为47,641,288股，应向华为投资支付的现金金额为30,116.1002万元。

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关键词：亨通光电华为海洋

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