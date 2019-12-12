谷歌Flutter 1.12正式发布，今年新增对iOS 13/Web支持等

据官方介绍，Flutter 最新稳定版Flutter 1.12正式推出，自从去年 12 月发布 Flutter 1.0 以来，这已经是发布的第 5 个稳定版本了。2019年，Flutter团队一共解决了 5,303 个报错，合并了来自 484 位贡献者的 5,950 份 pull request。在 Flutter 引擎和框架中添加了对 Android App Bundles、iOS 13 和 web 的支持，实现了鼠标与键盘事件，发布了应用内购插件，融合了多项重要的性能改进，还新增了 24 种语言支持和多个 widget。

此外，随着 Dart DevTools 的发布，Flutter 开发工具也比之前更为强劲。Dart DevTools 内含 widget 检查器以及内存与 CPU 性能分析工具，而且优化后的日志功能在所有编辑器和 IDE 中都能流畅运行。此外，我们还针对引用类型添加了代码包自动导入功能，加入了 ChromeOS 显式支持以及 UI Guide，让你的构建方法更易读写，并从排版、配色和可操作性三方面对 Flutter 的错误信息进行了优化。

为更好地支持iOS 13，Flutter 1.12在视觉效果方面进行了全面更新，其中包括深色模式(Dark Mode)完整实现、全新的Cupertino widget，多项UX微调以及增强版Add-to-App体验。

全面支持iOS 13深色模式

Flutter 1.12带来的一个重磅消息是，现已支持iOS 13风格的界面和操作。这包括在Cupertino widget中对深色模式的全面支持。

仔细观察上图您会发现，如果想要支持深色模式，可不是单单换个背景颜色就大功告成了，必须要让屏幕上的其它颜色也适应偏暗的色调才行。这些细节处理为开发者带来了巨大的工作量，但是为了在深色和浅色模式下都能呈现出精美的Cupertino风格外观，这些努力都是值得的。

最后，为了让Flutter应用能在iOS 13设备上实现原生级别的界面和操作感受，还提高了滚动条保真度，提供了自适应对话框弹出模式CupertinoAlertDialog，并在CupertinoDatePicker内添加了最小/最大日期约束。

Add-to-App更新

Add-to-App功能更新是在移动支持方面所做的另一项改进。通过Add-to-App，开发者可以将Flutter集成到现有的Android或iOS应用中。一直在努力简化集成流程，让你可以更轻松地把Flutter代码库添加到应用中，比如说，在Android Studio中添加了一个全新的Flutter模块向导。

Flutter 1.12现已正式支持Add-to-App功能，允许开发者在应用中添加一个全屏Flutter实例。在支持这个功能的同时还:

提高了API稳定性，以便在平台中集成Java、Kotlin、Objective-C和Swift代码，其中包括一套全新的Android API。请参阅Android项目迁移说明，了解变更细节。

支持在内嵌Flutter模块中使用插件。

通过Android AAR和iOS框架提供额外的集成机制，以提高与现有构建系统的兼容性。

更新了命令行工具、VSCode和IntelliJ插件中的"flutter attach" 机制，方便开发者接入正在运行的Flutter模块，并进行调试，使用DevTools或者进行热重载。

Dart 2.7

当然，在Flutter中所做的一切都是构建在Dart的基础上的，所以，如果你还没有听过扩展方法和字符串安全处理(包含表情符)，或是想要了解非空类型在空安全方面的最新知识，不妨阅读《Dart 2.7现已发布》进一步了解相关信息。