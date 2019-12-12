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外媒测试：苹果MacBook Pro的单铜管i9多核表现比一些游戏本还好

2019/12/12 21:31:51来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月12日消息 根据外媒NoteBookcheck的报道，由于笔记本的散热限制，i9处理器不太容易发挥出应有的性能。2018款的MacBook Pro 15搭载了i9-8950HK处理器，性能只是比i7版本略好。

意识到这一点，英特尔降低了第9代核心i9-9880H的基频，还增加了两个内核，这种改变似乎取得了成功。

根据NoteBookcheck的测试数据，苹果16英寸MacBook Pro（i9-9880H+AMD Radeon Pro 5500M）的Cinebench多核跑分表现不错，超过外媒数据库中i9-9880H的平均分，超过了一款惠普的OMEN游戏本，但是距离一款微星游戏本还有8%的差距。

在单核跑分方面，16寸MacBook Pro的i9也达到了平均水平。

需要注意的是，在Windows 10 Boot Camp下运行同一台MacBook Pro 16时，CPU性能实际上下降了8%到10%。

根据苹果的官方介绍，散热方面，苹果称16英寸MacBook Pro采用Mac笔记本电脑迄今最先进的散热架构，拥有更大的叶轮和加长的扇叶，再配合更大的通风口，使气流量增加28%；而散热器也增大35%，使得散热量与以往相比有了显著增加。由于系统散热能力的多方面提升，与上一代设计相比，16英寸MacBook Pro在应对繁重的处理工作时，持续功率最多可提升12瓦。

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关键词：苹果MacBook

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