整治广告和不良信息，Facebook承诺投入1.3亿美元建立内容监督委员会

北京时间12月13日早间消息，Facebook周四表示，该公司已承诺投入一笔1.3亿美元的初始资金，资助一个独立内容监督委员会。但该公司表示，他们不会按照最初预期在今年年内宣布其成员。

该委员会可以就是否应在Facebook网站上显示具体内容（例如敏感的视频或广告）做出最终决定，甚至可以否决CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的决定。

这是Facebook备受瞩目的工作之一，目的是回应其处理问题内容的方式，并增强决策制定的透明度。该公司还发布了关于该委员会的内容决策对人权影响的评估。

但Facebook在博客文章中承认，该委员会的成立落后于最初计划。Facebook可能要等到2020年1月之后才能宣布委员会的联席主席和第一批成员。

Facebook治理和全球事务负责人布伦特·哈里斯（Brent Harris）表示，之所以出现延迟，是因为建立信任以确保委员会独立性面临不可预见的复杂性，而要将1000多名候选人减少到不超过40名最终人选，同样是一项庞杂的工作。

哈里斯在电话采访中说：“这不是一个‘快速行动，打破常规’的项目。”

他说，推荐成员已经通过Facebook在88个国家/地区的响应流程以及9月开设的新网站产生。

哈里斯说，他们的范围从“前国家元首到诺贝尔奖获得者，再到在Facebook上的圈子负责人和当地法官”。

他说，Facebook计划在1月后宣布委员会的联席主席（可能有3人）以及第一批约20名成员。

Facebook及其用户都可以向委员会提交具体案例。尽管该机构无法制定具体政策，但却可以要求Facebook公开回应任何建议。

“委员会是一个实实在在的机构。它几乎就像创业公司一样，它需要新机构需要的所有东西，例如法律团队和招聘机制。”负责开发委员会章程的Facebook团队成员希瑟·摩尔（Heather Moore）说。

这家社交媒体巨头表示，这1.3亿美元应至少支付6年的运营成本。

圣约翰大学的助理法律教授凯特·科洛尼克（Kate Klonick）获准观察Facebook建立委员会的过程。她说，尽管她对时间表感到失望，但资金规模是积极信号。

克洛尼克表示：“他们宣布这项资金承诺充分说明了此事的重要性。”