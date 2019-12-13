从第三方购买内存，能让你的苹果Mac Pro节省数千美元

12月13日早间消息，刚刚发布的Mac Pro售价非常高，同时升级内存更是一笔大花销，外媒9to5mac编辑给出建议可以尝试从第三方购买内存，能节省数千美元。

苹果官方内存价格很高（图片来@9to5mac.）

众所周知，苹果升级内存的价格非常高，刚刚发布的Mac Pro也不例外。例如，Mac Pro在4x8GB配置中配备了32GB的基本内存，但是升级到48GB的价格为300美元，如果想要升级到96GB的RAM则要1000美元。

如果是苹果单独出售的RAM，仅2x8GB配置中的16GB RAM就要花费400美元，而2x32GB配置中的64GB则要花费1200美元。如果是256GB更是到了6000美元。

Nemix64GB套装不到200美元

不过9to5mac的编辑给了一个非常好的建议，那就是使用第三方RAM，这样一来价格要合理得多。这款NEMIX RAM具有2x32GB双通道，价格低于200美元，比苹果的套装要节省了1000美元。

9to5mac的编辑认为，苹果Mac Pro一大优点就是可扩展性，它具有12个DIMM插槽，最多可容纳1.5TB RAM，这也是明显强于iMac Pro的地方。

如果查看苹果内存套件和Mac Pro技术规格会发现，苹果根据芯片密度使用DDR4 ECC 2933MHz R-DIMM或LR-DIMM。如果是64GB内存套件，则是两个32GB DDR4 ECC 2933MHz R-DIMM模块，售价为1200美元。

与苹果一样，Nemix也出售密度更高的LR-DIMM套件。例如，他们的256GB RAM升级套件具有4x64GB模块，价格不到1200美元，这和苹果64GB套件的价格一样。

第三方的产品与苹果官方差价如此之大，使用起来真的能一样吗？9to5mac的编辑也不敢百分之百确认，他表示后续还需要测试来进一步验证。

最后，9to5mac编辑认为，可以尝试从信誉良好的第三方购买RAM这样更划算。他自己的iMac和Mac mini都做到了这一点，相信Mac Pro也一样。