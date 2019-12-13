鸡肋还是刚需？智能手表能否成为5G时代新入口

2017年的华为分析师大会上，时任华为副董事长、轮值CEO徐直军的一番话让外界十分意外：“我不明白有了智能手机为什么还要有智能手表。我们做的这东西未来到底有没有需求？”

两年多时间过去，包括智能手表在内的可穿戴设备已经成为华为消费者业务的重要组成部分。华为之外，小米于上个月推出了智能手表产品小米手表，OPPO和vivo也宣布正在研发智能手表产品。智能手表赛道中，华米OV这四家已在手机业务上冲杀多年的老对手即将再次全聚首。

不过，徐直军两年前的疑问还没有得到完全解答。智能手表到底能够提供怎样的价值？与智能手机又应该是怎样的关系？一切仍在投石问路之中。

智能手表起伏与混战

提到智能手表，便不得不提Pebble这个智能手表鼻祖和曾经的市场老大。

2012年，第一代Pebble手表的众筹项目获得超1000万美元的融资，引发了广泛关注，也开始让智能手表的概念和品类走入大众视野。先发优势让这家企业一度成为智能手表市场的霸主，市场份额占比近半。

2013年，三星推出了Galaxy Gear；2014年，苹果发布Apple Watch。全球前两大智能手机巨头先后正式进入智能手表品类。

由于竞争激烈以及产品创新上的不足，Pebble出现财务危机，2016年，Pebble先是大规模裁员，最终被智能手环厂商Fitbit收入囊中。

视线拉回到中国市场。在三星和苹果之后，华为也在2015年正式推出了HUAWEI WATCH，成为国内手机厂商中的较早入局者。不过从2017年徐直军的表态来看，当时发布两年的HUAWEI WATCH的市场表现并不十分让高层满意。

市场开始出现分化，越来越多的玩家将目光瞄准细分市场，比如运动人群、儿童人群。

在与小米合作研发的小米手环大获成功之后，华米科技将业务进一步扩大到智能手表领域，并推出了自有品牌。华米首先将重点集中在运动健康场景，主打心率监测、多种运动场景；华为在HUAWEI WATCH之后，也推出了主打运动的HUAWEI WATCH GT系列。

更火热的还属儿童市场。步步高体系的小天才凭借能独立通话、快充长续航、视频通话等差异化功能，辅以明星代言+广告轰炸的策略，在儿童手表领域迅速扩大市场；互联网企业360公司也大力进军儿童手表市场，并在今年与另一家儿童手表企业Kido合并运营，增强实力；华为则在HUAWEI WATCH和HUAWEI WATCH GT之外，再推出华为儿童手表系列，产品线覆盖人群最为丰富；小米首先通过生态链企业小寻科技推出米兔儿童电话手表，并于近日刚刚发布小米手表，涉足成人智能手表产品。

而最不为外界所关注的是，其中小天才和360凭借儿童电话手表这个品类，进入了2019年第二季度中国可穿戴设备前五大厂商名单。

鸡肋还是刚需？

经历了多次市场疲软与繁荣，智能手表到底是否为刚需，在行业内和用户层面仍未形成完全共识，甚至连具体的概念定义还有争议。

在小米手表发布会上，小米董事长雷军直言，市场上绝大部分智能手表，甚至99%的都是大号的智能手环。他对智能手表的定义是：拥有智能手表外观，但具备智能手机的功能。也即是能独立通话，并下载安装App。基于此，雷军认为，除了苹果和小米之外，几乎没有产品符合这个定义。

不过这个定义也过于严苛，甚至将自家的米兔儿童电话手表和生态链企业华米科技的Amazfit智能手表也排除在外。

实际上，探讨智能手表的需求问题，可以从三个层面考虑。

一是能否替代传统手表。传统手表的诞生已有百年历史，在功能上具备计时属性和配套装饰属性，一些奢侈腕表可能还具备奢侈品属性。不过智能手表出现之后，无论全球还是中国市场，传统手表的销量都是下滑的趋势。

华为消费者业务智能穿戴与运动健康产品线总裁张炜认为，智能手表会在传统手表的用户群上做一个大升级。在智能技术的加持下，智能手表做到了传统手表的工艺，又带来很多运动健康、智能交互。因此在未来能够在很大程度上取代传统手表。

而早在2017年9月的苹果秋季发布会上，苹果CEO库克就宣布，苹果凭借Apple Watch已经超过劳力士，成为世界最大的手表制造商。

二是与智能手机的关系。实际上，第一代Pebble手表的主要功能是在传统手表的计时、佩戴属性之外，能够显示智能手机上的消息，从而减少用户对智能手机的依赖。经过数年的迭代之后，无论是手机厂商、手表垂直企业还是互联网企业推出的智能手表产品，都未能摆脱这个定位。

与智能手机的关系成为一个纠结的问题。如果一款智能手表产品过于依赖智能手机，那么独立性在哪里？用户拥有了智能手机为何又需要再买一款智能手表？

这也让智能手表产品开始出现分化，逐步走向细分市场。比如运动场景中，智能手机的使用存在限制，智能运动手表只需要做好运动、健康、防水等相关的功能，就存在细分人群的强需求；至于儿童市场，由于儿童并不会先拥有一部智能手机，因此儿童电话手表就成为强需求，需要做好儿童群体的定位、通话、家长控制等功能。360董事长兼CEO周鸿祎就曾称，360儿童手表的定位就是“孩子们的手机和微信”；医疗健康也是非常重要的细分市场。华米科技创始人黄汪就认为，智能手表不是智能手机的简单重复和替代，而是智能手机未来的进化，在健康场景下比智能手机更强大，离人体更近。可以在疾病监测、早期筛查等方面扮演重要的角色。

三是还未解决的痛点，比如续航、App数量、eSIM等方面，这也是在用户层面吐槽最多的。一位Apple Watch用户向新浪科技表示，自己使用的是蜂窝版，虽然体验更好，但续航一直是最不满意的地方。一般而言，中度使用下iPhone至少需要一天一充，Apple Watch同样如此，一天之内需要给多个设备进行充电。这也是众多拥有蜂窝功能的智能手表产品的通病。

App生态也成为一个难点。有些智能手表厂商的操作系统也是自己定制，很难与外部进行开放并获得开发者支持；同时，由于智能手机的出货量和收入规模远远大于目前的智能手表，因此App厂商在适配智能手表App上也并不算十分积极，更别提个人开发者。目前的智能手表应用也只能覆盖社交、地图和音乐等少数几个领域。

eSIM同样是一大痛点，不过这要取决于运营商方面的推进。小米手表发布后，小米董事长雷军曾在中国移动生态合作大会上亲自呼吁，中国移动要尽快开放在更多城市的eSIM一号双终端功能。

目前，三大运营商的eSIM一号双终端试点城市中，都只有7个城市。而全国其它城市的用户想要体验只能等待运营商方面的新进展。

手机厂商再入局行业走向如何？

华为和小米之后，智能手表领域也迎来了越来越多的国产手机厂商。

5G时代将带来IoT产品和生态的爆发，已是业内的共识。在IoT领域布局相对较晚的OPPO和vivo则都共同选择了智能手表作为核心品类之一。

OPPO副总裁、研究院院长刘畅表示，在5G时代，智能手表有望成为新的计算中心。他透露，OPPO的智能手表会配备丰富的传感器，配合AI深度学习引擎，分析佩戴者更多维的数据，改善运动健康的管理。并与智能手机和智能耳机一起实现1+1+1>3的效果，这款产品将于2020年第一季度发布。

vivo方面还未公布智能手表产品的具体发布时间。不过有知情人士透露，从目前的形势来看，明年应该大概率也会亮相。

智能手机厂商等新玩家的入局，虽然进一步加剧了智能手表领域的竞争，但无疑也会给行业带来新的机会。比如OPPO在智能手机上的闪充技术是否有可能引入到智能手表之上？这样将改善智能手表产品的续航问题；小米则将智能家居的控制功能移植到了小米手表之上，无疑为智能手表的使用开拓了更多的场景，增强了用户粘性；华米科技甚至自研了可穿戴设备芯片黄山1号，进一步加速了产业链上下游的成熟度；同时，随着更多玩家入局，智能手表出货量也将迎来新一轮的增长，这也将驱动更多的App厂商和开发者为之开发更适合智能手表使用的App。

根据IDC公布的2019年第二季度中国可穿戴设备（耳机、手表、手环等）市场报告显示，当季度中国可穿戴设备出货量为2307万台，同比增长34.3%；基础可穿戴设备（不支持第三方应用的可穿戴设备）出货量为1846万台，同比增长31.9%，智能可穿戴设备出货量为461万台，同比增长45.0%。

就出货量规模来看，智能手表自然不能与智能手机相比，但在出货量增速上却远远超过智能手机。这个趋势有望在未来较长一段时期持续。

结语：

根据中国钟表协会公布的数据显示，2018年中国钟表行业规模以上企业282家，累计生产手表1.37亿只，同比下降10.76%。主营业务收入同比下降1.5%，而净利润则同比下降11.88%。282家企业中19.5%出现亏损，并且同比扩大。中国钟表协会坦承，智能手表的冲击不断加大，明显挤占了部分传统市场。

虽然智能手表出货量仍无法与传统手表相提并论，但如同智能手机取代功能手机，智能手表毫无疑问也将推动传统手表用户的升级换代需求。智能手表是否取代智能手机暂且不论，只在传统手表转向智能手表的大潮中，就有巨大的市场潜力等待新玩家去开拓。

不过，运动健康手表、儿童电话手表这两个细分领域已经相对成熟，并且格局初定。还有企业甚至将目光投向了老人智能手表领域。

另外，在雷军所定义的智能手表概念中，也即拥有蜂窝功能、可下载安装App的智能手表产品上，还有待入局的新玩家进一步探索。当然，这类产品遇到的续航、App生态等方面的挑战也会更大，有待整个产业链共同克服。