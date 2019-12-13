2019年世界品牌500强：中国40企业入榜，腾讯等在内

IT之家12月13日消息 据世界品牌实验室消息，由世界品牌实验室（World Brand Lab）独家编制的2019年度（第十六届）《世界品牌500强》排行榜于12月11日在美国纽约揭晓。得益于云计算和无人驾驶等领域的业务增长，去年的亚军谷歌（Google）一举击败亚马逊（Amazon）荣登榜首；亚马逊退居第二；2019财年净利润大增的微软（Microsoft）名列第三。

美国占据500强中的208席，稳居品牌大国第一。中国入选的品牌只有40个。其中表现亮眼的品牌有国家电网、腾讯、中国人寿、华润、长虹、青岛啤酒、中化、五粮液、国航、中国航天科工、恒力、中国光大集团、徐工。

连续十六年发布的《世界品牌500强》（The World‘s 500 Most Influential Brands），其评判依据是品牌的世界影响力。所谓品牌影响力（Brand Influence），是指品牌开拓市场、占领市场并获得利润的能力。按照品牌影响力的三项关键指标，即市场占有率（Market Share）、品牌忠诚度（Brand Loyalty）和全球领导力（Global Leadership），世界品牌实验室对全球8000个知名品牌进行了综合评分，最终推出了世界最具影响力的500个品牌。

2019年《世界品牌500强》排行榜入选国家共计29个。从品牌数量的国家分布看，美国占据500强中的208席，继续保持世界品牌第一强国位置；欧洲传统强国英国和法国分别有44个和43个品牌上榜，分列二三位；日本、中国、德国、瑞士和意大利是品牌大国的第二阵营，分别有42个、40个、27个、21个和14个品牌入选。

今年《世界品牌500强》共覆盖了54个行业。其中，汽车与零件行业共有35个品牌入榜，排名继续保持第一；食品与饮料行业今年有33个品牌上榜，超越传媒行业排名第二；传媒行业受到纸质媒体不景气的影响，相比去年减少了5个，今年共有30个品牌上榜，排名第三。其他入选数量排名靠前的行业有零售行业（24个）和能源行业（23个），分别位列第四和第五，互联网和银行业各有22个入榜，并列第六。