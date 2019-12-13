英国19岁CS: GO玩家二蛋开发AI系统抓外挂：精确度98%，是怎么做到的

英国中部的莱斯特阴雨连绵，19岁的二蛋（2Eggs）在自己的卧室里百无聊赖，于是他打开自己的电脑，准备打一把CS：GO来打发时间。

登录的圈圈转了一会，进去后二蛋便与几个好友一起匹配了一局游戏。

开局二蛋就遭遇了短兵相接，对方两个人同时发现了自己，但是二蛋是个FPS老手了，他选择了撤退，然后找了个不起眼的地方先躲了起来。

然而，二蛋刚蹲下，敌人的脚步便响了起来，二蛋有点意外，刚起身，迎面便是黑洞洞的枪口——二蛋被爆头了。

二蛋觉得这局打得很怪异，于是打开GOTV查看回放，当他看到自己转身撤退，墙外的敌人想都不想就直奔二蛋而去时，二蛋骂了一句“该死的透视挂”，反手就点了举报。

举报进入了Overwatch系统，这是一个游戏中的回放审查系统，它由CS: GO社区的经验丰富的成员组成，这些成员被称为“调查员” ，负责观看回放以判定被举报的人是不是真的作弊，但是往往需要看8轮以上的回放，他们才能判定结果。

在这个等待Overwatch审查的过程中，现实中还是一名程序员的二蛋萌生了一个想法，为什么不开发出一款AI系统，用来判定CS：GO里的作弊行为呢？

二蛋立即想到了游戏开发者大会上，Valve的高级软件工程师John McDonald演示了V社正在利用深度学习打击游戏中的作弊的视频，并且鼓励外界开发者共同研究，还提供了一些数据接口。

当时二蛋就隐隐约约感受到自己要去做一件大事，如今，一年过去，二蛋的项目终于落地了！

AI系统打击外挂，取名赫斯提亚

二蛋在回顾自己这一年的心酸工作时表示：“ 在那之后，我就想看看自己是否能做些什么，但我会成为那个做出艰难判断的人，到今年我只是完成了一个比较满意的阶段。”

二蛋开发的这款AI系统名叫HestiaNet，翻译过来是赫斯提亚网络，赫斯提亚是古希腊神话中的灶神、炉之女神和火焰女神，二蛋说：“CS: GO 里面有很多开挂的，而且赫斯提女神有治疗的能力，还有炉膛和火的力量。我希望HestiaNet能够治愈那些游戏的外挂，并且尽可能打击更多的作弊者。对我们这个社区的许多人来说，CS：GO是一个家，HestiaNet也就是这个家的守护者。”

二蛋搭建的神经网络通过Steam上的观赛功能，自动观看别人的比赛demo，然后在本地解压缩，作为神经网络的训练数据。

HestiaNet检测的目标玩家是那些被多次举报可能开挂的玩家，这个数据来源可能就来自V社的数据接口。目前为止，HestiaNet的检测准确率还是很高的，HestiaNet一共审核了17659个案例，其中有15356个被AI系统判断为开挂，被提交给V社官方最后确认，V社给出的结果是其中15104个账户被封禁，也就是说，系统的置信率达到了98.36%。

CS：GO外挂成风，HestiaNet广受好评

CS：GO一直是外挂的重灾区，瞬移、透视、锁头、穿墙，各种外挂只有你想不到，没有别人做不到。

不仅是普通玩家为了升点经验而开挂，职业选手在比赛中也会为了夺取丰厚的奖金而开挂。

比如去年在上海举行的极限之地CS:GO亚洲公开赛，十万美元的奖金让众多选手垂涎欲滴，这其中就包括首次参赛的印度战队OpTic India。

比赛中，主办方使用的B5反作弊系统提示在OpTic India战队一位名叫Forsaken的选手的电脑上检测到了可疑活动，官方随即叫停了比赛。

但是骚操作来了，Forsaken拒绝检查的同时，当着工作人员的面将可疑程序关了，并直接删除了该程序。

然而事后工作人员还是恢复了该程序，并证实是一个辅助瞄准的软件。

大型比赛尚且如此，Steam上更是乱相丛生，因此HestiaNet的出现在CS：GO社区受到了一致好评，网友们纷纷去二蛋的推特后台留言，还有的表示，“二蛋，你要继续努力，把HestiaNet的准确率提高到99%。”

二蛋表示，“得需要时间，但是到99%还是容易的。”

不幸的是，由于另外一些玩家使用GitHub上的代码进行恶意举报，V社对自动观看比赛demo进行了限制，二蛋用来观看比赛demo的账号也被封了，所以HestiaNet项目不得不暂停下来。





但是二蛋表示，HestiaNet不会因此就“安息”，他已经在联系一些企业，询问是否需要将HestiaNet加到他们的框架里。

外挂公司太过强大，AI反作弊或成唯一出路

一家专门报道游戏资讯的网站The Loadout也报道了二蛋的HestiaNet，并在结尾表示：

“随着越来越多的与游戏相关的公司投资于人工智能，将作弊者从他们的游戏中清除出去，用不了多久，技术就会开始超越那些投资于作弊市场的公司。 ”

出于某些商业利益，市场上有专门的外挂公司成立研发作弊软件的工作室，其中不乏高水平的程序员。

比如针对《魔兽世界》的外挂“魔兽兄弟外挂”，其背后就是全球最大的外挂公司bossland，之后暴雪公司为了自己的权益，和bossland打了8年的官司才可以解决这一事件。

好在是暴雪有钱，打官司将bossland耗的资金不足才得以解决，但是bossland有把目光转向了蓝洞大火的游戏——《绝地求生》，蓝洞可没暴雪这么有钱，于是蓝洞将反作弊的目光投向了AI。

今年2月27日，《绝地求生》官方在Steam上公布了一则更新，谈到他们会利用机器学习来对玩家进行分析，并且利用数据来检测作弊情况。

《绝地求生》开发团队每天都要处理3TB的游戏日志，以及超过1000万次举报，人工鉴别已经不现实，因此他们开发了一款机器学习模型，来研究玩家们是如何游戏的，并利用得到的数据来侦测可能是作弊导致的异常情况。

包括V社自己也有反作弊AI系统VACNet，每天检查出的作弊玩家数量远远超过二蛋小哥的HestiaNet，但是尽管如此，AI反作弊的趋势还是很明显的，相信有这个项目的经历，二蛋小哥的才华终有一天会被研究AI反作弊的公司注意到。