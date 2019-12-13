石油大国挪威是怎样变成电动汽车天堂的

Circle K在挪威拥有16000家加油站，但从今年下半年开始，这个数字不再增加，而是在减少。

2019年9月，挪威奥斯陆，Circle K成功将旗下首家加油站全面转型为电动车充电站，并表示「这绝对是正确的投资」，还将继续推动。

要做出改变并不容易，并且石油是该公司的主要收入来源。当公司本身做出改变的时候，我们也应该换一个角度看待它所处的环境。

挪威首例加油站全面转型为充电站| Teslarati

挪威，偏居欧洲北侧斯堪的那威亚半岛西侧，全国设1市18郡，人口数量529万，大约是中国杭州的一半。而就在这样一个人口数量并不多的国家里，电动汽车出乎意料地受欢迎。据《2019北欧电动汽车晴雨表》(Nordic electric Car Barometer 2019)调查显示，2019年，挪威电动汽车的市场份额可能超过50%，也就是说，全国开在路上的一半车辆都是纯电动车型，挪威因此成为了人均电动汽车保有量世界第一。

更有趣的是，挪威是西欧最大的产油国，石油工业是其国民经济的重要支柱。这种剧烈反差之下，挪威的电动汽车生态就更加令人好奇：是什么造就了这样一个电动汽车「天堂」？

「天堂」之下，环保出众

2013年，特斯拉Model S首次登上欧洲大陆。和许多人想象的不一样，特斯拉选择交付的第一站是挪威。

2010年之前，挪威在新电动汽车注册数量都不如邻国瑞典，但现在，挪威新电动汽车注册数量是瑞典的10倍。短短几年，挪威成为了电动汽车市场的「巨无霸」，全欧洲三分之一的电动汽车都流向这个国家。

以2018年全年来看，挪威电动汽车销量增长了40%，全年新增的147,929辆乘用车中，有31.2%是纯电动汽车。挪威不仅没有以此为傲，反而觉得这个数量低于预期，挪威道路信息管理局表示，2018年汽车销量相比2017年下降的原因是：电动汽车的选择不够多。

众所周知，全球电动汽车销量最高的市场是中国和美国。挪威此前是世界第三、欧洲第一，最近刚刚被德国超越——一方面，德国将电动汽车补贴增加了2000欧元。另一点，挪威冬天过于寒冷，间接导致电动汽车的销量难以突破更高的占有量。

不过，挪威仍然是「电动化」最激进的国家，没有之一。挪威国会已通过法案，到2025年，所有新增私家车、轻型车实现零排放。照目前的进展来看，实现目标并非没有可能。

为什么会出现这样的状况？许多人的第一直觉是：挪威国土面积并不大，加上人口少，在续航方面不会有过多担忧，电动汽车得以迅速普及。另一种说法是，挪威人民整体的环保意识很强，绝大多数人们都会选择绿色出行。

这两种说法都没有错，但更深层次的原因，与政府政策脱离不了关系。

补贴驱动之外，什么值得学习？

挪威能成为世界电动化标兵，绝不是偶然。

如果我们简单将其归结为中国俗语「天时地利人和」，似乎也有些不妥，毕竟在几十年前，挪威就在为零排放做努力。

还是先从能源层面讲起。挪威虽然是石油大国，但几乎所有的国内能源都来自水力发电。据悉，挪威98%的电力都是来自可再生的风力与水力发电，与那些电力来自高污染燃煤电厂的国家相比，挪威具有天然的电动化优势。

为了实现这一转变，挪威政府已在激励措施和基础设施方面进行了大量投资。

1990年，挪威就开始实行电动汽车免进口税，这是一个起点。2001年，挪威实行了电动汽车免交25%购置增值税的政策，电动汽车也迎来了曙光。免除增值税后，挪威市场电动汽车基本与同级别燃油汽车价格持平，甚至还要更加便宜。

比如，大众高尔夫在挪威的价格为31,000欧元（约合35,000美元），其中包括大约11,000欧元的税费。相比之下，全电动e-Golf的售价为27,000欧元。喜好运动型轿车的人在福特野马（81,000欧元，约93,000美元）与特斯拉Model S（66,000欧元，约75,000美元）之间，选择哪个不言而喻。

加上挪威的汽油价格较贵，算上日常使用成本，电动汽车绝对是更好选项。

当然，大额补贴不可能一直持续下去，免去25%增值税的政策也不会永久实行，更重要的是挪威推广的「免税」策略。

从上世纪90年代到现在，挪威针对电动汽车实行的免税政策包括但不限于：

降低公路税；

免交过路费及渡轮费；

某些公立停车场可免费停车；

可使用公交车道（2005年实行，奥斯陆已取消）

比起单纯的资金补贴，这些免税政策似乎更合大众的胃口。并且，挪威政府的策略属于「污染越大税越多」，挪威电动汽车协会的秘书长克里斯蒂娜·布（Christina Bu）就曾表示，挪威电动汽车之所以获得巨大增长是因为「对化石燃料汽车征收高额税费，对新电动汽车免征购置税和营业税以及地方激励措施的推动。」

克里斯蒂娜·布不认为这个策略可以复制到全世界，因为「他们的情况会有所不同」。

实际上，挪威是一个非常具有参考意义的国家。以举国之力完成了一次电动化转型，并且将其从「补贴驱动」变成「需求驱动」，挪威电动化的成功似乎可以持续下去。

最重要的是，它为世界上所有国家展示了一条可实现零排放的路径，让人们看到马路上再无尾气的良好效应。挪威走出了一条「特色主义」的电动化路线，但绝不是唯一一个。