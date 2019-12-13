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公司员工表示 nginx 之父被警方带走

2019/12/13 13:03:38来源：开源中国作者：-责编：远洋评论：

ZDNet 12日报导，俄罗斯警方当天突击搜查了NGINX公司（nginx服务器项目商业化公司）在莫斯科的办事处，并带走了NGINX公司联合创始人Igor Sysoev与Maxim Konovalov，lgor Sysoev同时也是nginx服务器项目的创建者。

员工表示 Igor Sysoev与Maxim Konovalov被带走。

根据ZDNet的报导，上周Rambler集团对NGINX公司提起版权侵犯诉讼，声称其拥有nginx Web服务器代码的完全所有权，Rambler集团是rambler.ru的母公司，rambler.ru是俄罗斯最大的搜索引擎和互联网门户之一。

发布在Twitter上的搜查令显示，Rambler声称Igor Sysoev在担任公司的系统管理员时开发了nginx，因此他们是该项目的合法所有者。Sysoev此前也表明其在rambler.ru工作期间创建了nginx。

此前收购了NGINX公司的F5 Networks的发言人证实了这次突击搜查，但其告诉ZDNet，目前公司仍在收集相关信息，没有进一步评论。

Sysoev在公司期间开发了nginx，于2004年将项目开源，并在之后以此项目为基础成立了开源商业化公司NGINX，且于去年被另一家公司收购，如今nginx已经成为全球知名的Web服务器，而前公司这时候来声明项目侵权，消息一出，有一个问题引起了开发者高度关注：员工个人在公司开发并且开源的项目是否属于公司所有？有人甚至直接调侃“是不是在公司生了个儿子也算公司的？”。

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