亿航冲击无人机第一股：三年亏2亿，5G能否成转机

12月12日晚间，无人机制造商亿航智能正式在美国纳斯达克上市，股票代码为“EH”，发行价为每股ADS 12.5美元，发行320万股ADS，代表640万股A类普通股，此次IPO募集资金4600万美元。摩根士丹利、瑞士信贷、NEEDHAM&COMPANY和老虎证券将担任承销商。

上市首日，亿航智能开盘报12.55美元/股，较发行价微涨0.4%；收报12.5美元/股，市值为6.63亿美元。

亿航方面表示，此次IPO募集所得资金将主要用于五个方面，包括产品、服务和技术的进一步研发；销售和市场营销，包括开发全球销售渠道；继续扩大产能；开发城市空中交通解决方案；以及潜在战略投资和收购。

据了解，亿航成立以来经历了由消费级无人机到to B端的转型，然而，自转型以来，亿航无人机一直处于亏损状态，近三年亏损超过2亿元。业内人士表示，这与其转型和研发投入有关。

除了业绩亏损，亿航在具体业务方面也面临诸多挑战。亿航的主要营收来源为交付可载人AAV，但交付数量并不多，且续航时间与续航距离有限。而业内人士表示，亿航在物流无人机的发展上也面临多方竞争与诸多不确定性。此外，在空中表演方面，亿航无人机曾在大型表演中出现“乱码”事故。

天眼查数据显示，亿航无人机的最新融资记录仍然停留在2015年，那么亿航无人机不受资本市场青睐的原因是什么？成功IPO的亿航前路将通往何方？

转型to B端市场，三年亏损超2亿

亿航成立于2014年，早期从事消费级无人机业务。业内人士表示，彼时，投资方更加看好另一家无人机企业大疆，致使消费级无人机市场出现了两极分化的局面，这迫使包括亿航在内的众多无人机企业开始考虑放弃消费级无人机市场，谋求转型。

招股书显示，2016年末，亿航开始逐步淘汰消费级无人机业务，向行业应用转型。其官网信息显示，如今，亿航将自身定位于智能自动驾驶飞行器科技企业，致力于空中交通，提供自动驾驶飞行器产品和解决方案，覆盖城市空中交通（包括载人交通和物流运输），智慧城市管理和空中媒体等应用领域。

从收入结构来看，空中交通解决方案已成为亿航最核心的营收来源，主要包括可载人AAV的销售收入和物流服务收入。数据显示，空中交通解决方案在其2019年前9个月的收入占比为72.6%，而这一数字在2018年同期仅为4.5%。值得注意的是，智慧管理城市和空中媒体的收入占比大幅降低，前者从2018年前9个月的47.1%降至2019年同期的0.2%，后者则从2018年前9个月的46.6%降至2019年同期的26.1%。

对此，亿航方面表示，城市空中交通收入的大幅增长主要是缘于可载人AAV的进一步商业化。2018年前9个月，亿航仅出售了3台可载人AAV，今年同期则增加至35台。其中，2019年Q3总计出售了18台可载人AAV，超过前2个季度之和（17台）。而智慧城市管理和空中媒体两项收入的大幅减少则分别因为周期波动和市场竞争加剧的影响。

然而，自转型以来，亿航一直呈现出亏损局面。2017、2018年和2019年前9个月，亿航分别实现营业收入3170万元、6649万元、6713万元，净亏损分别为8658万元、8046万元、4784万元。过去不到三年的时间里，亿航累计净亏损超过2亿元。

关于亿航持续亏损的原因，产业时评人张书乐表示，“近年来，亿航从消费市场转型到B端市场，而无人机本身是一个需要大量投入和研发的产物，将大量的资金用于研发，在某一领域去深耕，这是亿航为之后的发展做铺垫的过程。”

从财务数据分析，亿航的毛利还不能支撑其巨额研发费用。2017年、2018年及2019年前三季度，亿航研发费用分别为6866.9万元、6027.6万元及4169.9万元，营收占比分别为216.7%、90.7%及62.1%，而毛利分别仅为418.4万元、3374.7万元及3802.2万元，毛利率分别为13.2%、50.8%及56.6%。

与此同时，业内人士表示，随着研发费用、研发费用率下降，以及毛利率增加，该公司亏损额呈缩减态势。

张书乐表示：“未来亿航的业绩是有增长的可能的。目前消费级无人机已经碰到了天花板，而在B端，因为未来5G将开始普及，工业互联网需求马上就会变成刚需，很多公司都在尝试通过无人机进行物流、森林防火、农业耕作等，这些都是工业领域无人机的使用方向，每一个垂直领域都可以开发出不同的型号。”

载人AAV交付数量有限，客户集中度高

除了业绩亏损之外，自创立以来，亿航的业务经历了多方挑战。

亿航的主要营收来源为交付可载人AAV，但其载人AAV交付的数量并不多。截至目前，亿航交付了38架AAV，其中37架为两人座AAV（EHang 216），以及1架一人座AAV（EHang184），有28架AAV尚未交付。

亿航在招股书中坦承，虽然与国外数家客户签署了意向性采购协议，但一些协议附带苛刻的条件。

而在续航时间与续航距离上，不管是EHang 216还是EHang 184，这两款AAV的续航时间只有21分钟和19分钟，最远距离为35公里和31公里。对此，业内人士表示，就亿航无人机的续航距离和续航时间来看，不具备大规模商业化的可能性。

除了载人无人机外，亿航智能还推出了物流无人机，用于城市内短距离运输。2018年6月，亿航在广州开通了第一条城市内无人机物流配送航线；今年5月与国际知名航空快递企业DHL合作，发布国内首个全自动智能无人机物流解决方案。此外，招股书披露，亿航智能还与永辉超市达成合作协议，但未披露具体的合作金额。

关于目前物流无人机的发展情况，中国物流学会特约研究员杨达卿对蓝鲸TMT记者表示：“物流无人机仍在应用探索初期，仍然受制于公共安全、续航能力、空域管制等问题，仅在部分区域范围内运营，多为偏远山区等地面交通不畅地区的快递配送为主，仍然是企业内站到站的配送，而不是面向消费者的站到门的配送。数字经济的发展，需要更高效敏捷的快物流支撑，而中国快递运输结构中，公路运输占比高达近80%，空运比例明显偏低。”

事实上，目前，除了无人机行业的玩家外，电商、物流巨头也在该领域有诸多布局。

对此，杨达卿表示：“电商及快递企业都是航空物流服务需求方，物流服务是核心竞争力，货运无人机有其专业的产业链，并非快递及电商企业的核心竞争力。但由于货运无人机发展还处于早期，电商及快递企业占据需求侧优势，如果投入货运无人机市场，不排除未来能赢得主导优势。”

在空中表演方面，近年来，亿航也一直受到各地政府的青睐。招股书显示，亿航智能至今已完成70余场空中表演，并称去年4月创下吉尼斯世界纪录，超过1300架无人机参与空中表演。

然而，据媒体报道，去年5月1日，亿航无人机在“红五月西安城墙国际文化节”开幕首秀中出现严重失误，一部分无人机没有飞到预定位置，1374架无人机未能成功组成完整图案，网友称之为“乱码”。此外，还有视频显示，在表演结束的回收过程中，亿航无人机是直接掉下来的。根据当时的招标信息显示，此次演出费用高达1050万元。

此外，亿航智能还存在客户集中度过高的风险。招股书称，亿航智能2018年最大客户占总收入比例达30%，2019年上半年这一数字上升至45%，最大的两家客户合计在应收账款当中占比66%。

张书乐：“工业领域的无人机应用场景还在摸索阶段，亿航无人机目前的确面临客户单一的情况，但是目前亿航的客户可以说是一个‘样板间’，一旦成功了，可能会为其带来更多的用户。”

工业领域无人机前景不明，5G或能提供机遇

根据Frost & Sullivan数据显示，2018年全球商用无人机市场规模为37亿美元，预计2023年将增长至1037亿美元，年均复合增长率达95%，届时中国有望成为全球最大市场，占比约48%。

在细分市场中，Frost & Sullivan预测称，全球乘客城市空中交通市场（包括提供载人级AAV的硬件、软件及相关服务等）的年复合增长率为531%，从2018年的30万美元增至2023年的30亿美元。载人级AAV预计将用于日常通勤、观光、搜索和救援以及应急和灾难响应等场景。

从数据看，商用无人机前景可观。然而，根据天眼查数据显示，自创立至今，亿航无人机共获得3轮融资，其中，最后一轮融资发生在2015年，距今已过去4年。对此，业内人士表示，亿航无人机多年来未对外宣布有融资成果，这也不得不让人怀疑外界对其研究项目的信心。

张书乐表示：“资本市场很多时候更加青睐于短平快的项目，比如，针对消费市场的无人机让人马上就能看到成果。而工业领域的无人机太过于漫长而且中间会有很多变数，它不仅包括自身设备的研发，还包括后续的基础建设，5G、基于视觉识别的人工智能，这些能不能与工业领域的无人机配套，资本市场还存在很大的疑虑。”

业内人士表示，亿航所在的无人机行业面对的最大风险来自于航空监管。亿航招股书显示，根据中国民航总局2019年2月发布的无人机试行规则，亿航就其客户在物流业务中使用EHang 216向民航总局提出了申请，目前仅通过了初步审查，预计可以在2019年年底前获得批准。此外，亿航试飞航线还需要获得军方地方部门的批准，这种批准通常是一次性或在短时间内有效。

招股书指出，在美国，联邦航空管理局授予的无人机实验性特殊适航证中，仅允许用于研发、市场调查和机组人员培训等，严禁无人机运送货物或载人。亿航也承认，获得美国联邦航空局的相关适航证可能是个漫长的过程，无法估计需要等待多长时间。

此外业内人士表示，在乘用AAV开发方面，亿航的确算得上先行者之一，但目前很多航空航天和其他领域的重量级玩家也都投身于商用AAV的开发，其资源与应对监管的专业能力是亿航所不能匹敌的，这意味着亿航未来面临的竞争将极为严酷。

据了解，目前，正在开发AAV的主要竞争对手包括波音、空中客车、洛克希德马丁、诺斯洛普·格鲁门、埃尔比特系统、优步等。

张书乐认为：“目前，工业领域无人机的市场并没有真正打开。亿航在这方面如果能够突破，前景可观，但先驱很有可能会变成先烈。亿航无人机目前真正的应用场景还不是特别多，所以还要去自己研发或者是联合人工智能、视觉识别进行更多的探索。5G是一个风口，可以让无人机等元器件真正得到毫秒级的响应，出错率会更低，这对亿航来说是一个巨大的机会。”