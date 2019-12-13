美银证券：5G iPhone 12将让苹果出货量维持在2亿部直到2022年

据外媒报道，美银证券（Bank of America Securities）本周将苹果股价目标再次上调7%，称5G的国际推广应有助于苹果在未来几年保持2亿多部iPhone的持续销售。当地时间周三，美银证券分析师Wamsi Mohan在提供给客户的报告中指出，推动运营商和客户升级到5G网络--以及支持5G的iPhone 12的推出--将让iPhone的出货量增加并维持在2亿部一直到2022年。

但分析师认为，跟iPhone 6和iPhone 6 Plus的“主要周期”--在2016年缩水至2.12亿部之前该机型从2014年的1.69亿部增至2015年的2.31亿部--不同的是，iPhone制造商的5G周期将更加顺畅，在其发售之后的36个月的销售情况将更平稳。

Mohan表示：“（5G）推出可能会增加成本和价格。因此，我们对5G作为一种催化剂的看法要谨慎一些，预计它会有一个更稳定的多年升级周期。”

目前，Mohan正在为苹果做模型，根据其模型预计iPhone到2020年的出货量将达到2.02亿部、2021年将增至2.235亿部、等到2022年将增至2.2亿部。

虽然5G热潮会让苹果受益，但有迹象表明这家公司实际上不会在上市第一年就实现5G功能iPhone的大量销售，因为只有2000万部（约占其全球iPhone发货量的10%）拥有5G功能。尽管如此，这仍比Mohan此前预测的2020年5G iPhone发货量仅会有1000万部要有大幅的增长。他将这一增长部分归因于苹果跟高通(89.05, 2.06, 2.37%)达成的和解，他指出，这“清楚地表明，苹果希望拥有5G能力以便跟三星和其他供应商展开竞争”。

在Mohan看来，苹果收购英特尔的智能手机调制解调器业务则是以长远的目光看待5G，这为其在高通的调制解调器之外开辟第二个调制解调器来源铺平了道路。另外他补充称，行业调查显示，苹果的5G iPhone可能会跨地区、跨SKU错开推出，可能更昂贵的5G型号会在一些发达国家或更有价值的市场更容易买到。因此，他告诉客户，他对5G的看法持谨慎态度并预计将会出现更稳定的多年升级周期。

此外，市场之间也会有相当大的差异，美国可能会是5G销售的主要动力。Mohan估计，等到2020年，苹果将占领美国5G市场36%的份额，销量将达到500万台，从长远来看，其市场份额最终将增至40-50%。

但在中国市场情况就会不同了。据预测，对于苹果来说，中国将是一个糟糕的5G市场。由于起步相对较晚，落后于本土竞争对手华为及其主要竞争对手三星，苹果可能能获得的5G市场份额将在15%左右，但Mohan认为，等到2024年，苹果可能会出现小幅下滑。

另外，由于运营商取消了手机补贴，人们普遍认为，5G在中国所有智能手机销售商中的普及速度将低于4G的普及速度。2014年，中国所有设备制造商的4G普及率达到了44%，而到2020年，5G的普及率预计将只有35%。

现在，美银证券将苹果股价目标从270美元上调至290美元，称其新目标则是基于2021年预期收益的17倍即17.40美元设定。Mohan表示：“我们认为，考虑到大量现金余额和进入新终端市场的机会、增加的混合和多样化的服务以及iPhone销售的周期低点，这个历史区间的高端倍数是合理的。”

此外，该公司新提出的目标还基于两种可能出现的情况：一种是硬件收入增长为低个位数，服务增长在高双位数；另一种是硬件收入持平，服务收入增长减速到百分之十几的水平。无论是哪种，推断的结果都是硬件业务保持稳定，而服务将成为整体收入增长的主要驱动力。