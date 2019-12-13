跨平台更强！开源网络框架Electron加入OpenJS基金会

OpenJS基金会发文宣布，开源网络框架Electron已加入基金会的孵化计划。Electron是一款基于Node.js和Chromium的跨平台桌面应用开发工具，支持使用 JavaScript、HTML和CSS编写跨平台的桌面应用程序。它被广泛用于许多著名的应用程序，包括Discord、Microsoft Teams、Skype，Slack、Visual Studio Code等。

OpenJS基金会致力于通过提供中立的组织来托管和维持项目，来支持JavaScript生态系统和Web技术的健康发展，以及为整个社区的利益提供资助。该基金会由32个开源JavaScript项目组成，包括jQuery、Node.js和Webpack等，并得到了包括谷歌、IBM、Intel和微软等在内的30家公司的支持。

“对于Electron项目负责人对 OpenJS基金会所表现出的信任，我们感到兴奋和荣幸”，OpenJS基金会执行董事Robin Ginn说道。“Electron是一些最知名的公司和应用程序使用的强大开发工具。我代表社区，期待与Electron合作，并期待他们将做出的惊人贡献。”

Electron的跨平台功能使在Windows、Mac和Linux计算机上构建和运行应用成为可能，它适合任何想要快速高效地交付视觉一致的跨平台应用程序的人。如今该框架已经有许多开发人员和组织在共同维护。

ElectronJS负责人兼微软首席工程经理Jacob Jacobwater表示，“我们对Electron加入OpenJS基金会感到非常高兴，这是我们作为开源项目发展迈出的的又一个步伐。有了基金会，我们将继续履行使命，在采用Web技术构建桌面应用程序方面发挥重要作用，并为JavaScript成为桌面应用程序的可持续平台提供途径。这将使JavaScript能够在传统上由专有或特定于平台的技术提供服务的环境中被采用和开发。”