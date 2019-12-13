定了！FCC宣布为C-V2X划拨专用频谱

北京时间12月13日消息 据外媒报道，当地时间12月12日，美国联邦通信委员会（FCC）一致投票通过了一项提案，该提案将重新分配5.9GHz频段的大部分频谱，并将这些频谱专用于非授权频谱技术和C-V2X技术。

在过去20年时间里，5.9GHz频段的75MHz一直被指定用于专用短距离通信（DSRC），但是FCC正在寻求修订规则，并指出DSRC的进展已经停滞多年时间。

拟议规则制定公告（NPRM）将把5.9GHz频段上位置较低的45MHz（5.85-5.895GHz）划拨给非授权技术使用，FCC主席Ajit Pai称将“完全实现WiFi的潜力”。

根据NPRM，5.9GHz频段比较靠上的30MHz（5.895-5.925GHz）将保留专用于运输和车辆安全，特别是其中的20MHz（5.905-5.925GHz）将专用于C-V2X技术。FCC将针对是否把剩余的较高的10MHz频谱分配给C-V2X或将其留给DSRC进行意见征询。

FCC表示，由于DSRC发展速度较慢，因此需要改变政策规则，并且基于目前的政策规定，并未给C-V2X分配频谱。

FCC专员Jessica Rosenworcel对该提议强烈赞成，并表示车辆间的通信技术早已超越DSRC。她表示，目前美国仅有数千辆车装载了DSRC，而道路上行驶的车辆已经超过2.5亿辆。

5.9GHz频段使用规则的更改遭到了一些人的反对，包括美国交通运输部，该部门希望将整个75MHz的频谱仍然专门用于保持交通运输安全。Ajit Pai则表示，该提案平衡了非授权无线技术创新和汽车安全技术。

关于较低的45MHz，FCC专员Brendan Carr指出，5.9GHz频段开放给WiFi的这部分频谱可以与5GHz频段中的临近频谱结合在一起使用，从而为非授权终端设备提供第一个连续的160MHz信道。他还指出了5G以及对更多非授权频谱的需求。

Brendan Carr表示：“为了刺激服务、设备，以及最终让5G对普通美国人来说变得有意义的网络，我们必须有一个在美国人所在的任何地方都适用的5G生态系统。5G服务必须在家庭、汽车、咖啡店和公园等任何地方都能正常工作。这意味着我们将需要大量非授权频谱来帮助支持5G终端设备。”

Jessica Rosenworcel指出，预计有70%的5G流量将会分流到WiFi网络上，并表示该提案将有助于下一代千兆WiFi的开发。

广泛的行业支持

5.9GHz频段的这一发展被认为是WiFi行业的一次胜利，同时福特等汽车制造商以及包括有线电视运营商Charter和Comcast等其他许多公司都对此表示赞赏。

“两党对此项目的大力支持充分说明了这一程序的重要性。委员会的折中方式是向下一代宽带连接和加强5G基础迈出的重要一步，同时也为现代化的汽车安全技术扫清了道路。”Comcast Cable技术、产品和Xperience总裁Tony Werner在一份声明中表示。

福特一直是C-V2X的最大支持者之一，该公司之前一直呼吁对5.9GHz频段使用规则进行修改，对于FCC这一举动，福特公司表示：“如果不这样做，就无法部署C-V2X技术”。

高通公司一直在与福特合作开发C-V2X，高通频谱策略与技术政策高级副总裁Dean Brenner也对此举表示热烈欢迎。

Dean Brenner在一份声明中表示：“高通非常高兴看到，FCC批准了为C-V2X分配5.9GHz频段上20MHZ频谱的提议，正如5GAA去年建议的那样。这项富有远见的FCC提案将使我们能够将C-V2X提供的巨大的、无与伦比的安全优势带给美国驾驶员、乘客和行人。我们将继续与FCC和所有其他利益相关方合作，从而尽快广泛地推出和部署C-V2X技术。”

WifiForward在一份声明中称赞此举是宽带创新和安全通信的“双赢”。“WiFi已经承载了所有互联网流量中的绝大部分，而这一NPRM将有助于确保有足够的频谱可用，因为WiFi在5G推出期间将承担更多流量。”WifiForward表示。

Wi-Fi联盟则表示，这是朝着解决WiFi使用中日益增长的非授权频谱需求的重要一步。