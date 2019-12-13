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微软Visual Studio 2019 for Mac 8.4 Preview 4发布

2019/12/13 15:10:59来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

微软已经发布了 Visual Studio 2019 for Mac version 8.4 Preview 4。该版本带来了对最新稳定版 .NET Core 的支持，对 ASP.NET Core 项目的脚手架支持以及对整体产品可访问性的其他改进。用户需要下载并安装最新版本的 Visual Studio 2019 for Mac，然后在 IDE 中切换到“Preview channel 

有关此发行版中其他更改的更多信息，请参见发行说明

对 .NET Core 3.1 的支持始终保持最新

在此版本中，Visual Studio for Mac 添加了对新发布的 .NET Core 3.1 的官方支持。

更新到 Preview 4 将安装 .NET Core 3.1 SDK。如果以前没有在安装程序中选择 .NET Core target 的情况下安装了 Visual Studio for Mac，则需要采取以下步骤来开始在 Visual Studio for Mac 中开发 .NET Core：

更可靠地使用辅助技术

该团队一直在改进 IDE 整个表面区域的可访问性，其努力成果包括有：

  • 导航辅助技术时细化焦点顺序

  • 增加文本和图标的颜色对比度

  • 消除阻碍 IDE 导航的键盘陷阱

  • 更准确的 VoiceOver 阅读和导航

  • 牢记可访问性，重写 IDE 的不可访问组件

使用 ASP.NET Core Scaffolding 加快 Web 应用程序开发

目前，其已经在 Mac 的 Visual Studio 中为 ASP.NET Core 项目启用了脚手架。通过生成常见方案的样板代码，脚手架使 ASP.NET Core 应用程序的开发更加轻松快捷。

据悉，要在 Visual Studio for Mac 中使用新的脚手架功能，用户需要在项目上下文菜单的“ Add”弹出框中单击“ New Scaffolding”条目。打开右键单击上下文菜单的节点将是放置生成文件的位置。

然后，用户将看到一个脚手架向导，以帮助其将代码生成到项目中。下图则通过使用ASP.NET Core示例项目之一（电影数据库应用程序）演示了实际的脚手架。通过使用该工具制作了用于创建，读取，更新和删除操作（CRUD）的页面，以及用于影片模型的“详细信息”页面。

向导关闭后，它将根据用户选择的脚手架将所需的 NuGet 软件包添加到您的项目中并创建其他页面。如果不熟悉 Scaffolding ASP.NET Core 项目，可查看文档以获取更多信息。

Xamarin 与 Mac 配对的注意事项

此外，将 Visual Studio 2019 for Mac 版本 8.3 与 Visual Studio 2019 版本 16.4 用于 Xamarin 进行 iOS 开发的开发人员将在 Windows 中看到以下警告：

如果用户同意继续，则 Mac 上的 Mono 和 Xamarin.iOS SDK 将更新为最新版本。虽然官方建议用户更新到 Visual Studio 2019 for Mac 8.4 Preview 4，以避免在 Windows上 使用 Xamarin 时版本不匹配，但是通过单击上面显示的警告进行更新，将使得用户可以继续工作而无需从 Mac 上的稳定频道中移出。

据透露，其计划于 1 月初将 Visual Studio for Mac 8.4 版本发布到 Stable。

详细信息：https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/visual-studio-2019-for-mac-version-8-4-preview-4-is-now-available/

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关键词：Visual Studio 2019VS2019

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