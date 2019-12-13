微软Visual Studio 2019 for Mac 8.4 Preview 4发布

微软已经发布了 Visual Studio 2019 for Mac version 8.4 Preview 4。该版本带来了对最新稳定版 .NET Core 的支持，对 ASP.NET Core 项目的脚手架支持以及对整体产品可访问性的其他改进。用户需要下载并安装最新版本的 Visual Studio 2019 for Mac，然后在 IDE 中切换到“Preview channel ”。

有关此发行版中其他更改的更多信息，请参见发行说明。

对 .NET Core 3.1 的支持始终保持最新

在此版本中，Visual Studio for Mac 添加了对新发布的 .NET Core 3.1 的官方支持。

更新到 Preview 4 将安装 .NET Core 3.1 SDK。如果以前没有在安装程序中选择 .NET Core target 的情况下安装了 Visual Studio for Mac，则需要采取以下步骤来开始在 Visual Studio for Mac 中开发 .NET Core：

下载Visual Studio for Mac安装程序

安装 Visual Studio for Mac，确保已检查 .NET Core target：

启动 Visual Studio for Mac

切换到 Preview channel 并更新

更可靠地使用辅助技术

该团队一直在改进 IDE 整个表面区域的可访问性，其努力成果包括有：

导航辅助技术时细化焦点顺序

增加文本和图标的颜色对比度

消除阻碍 IDE 导航的键盘陷阱

更准确的 VoiceOver 阅读和导航

牢记可访问性，重写 IDE 的不可访问组件

使用 ASP.NET Core Scaffolding 加快 Web 应用程序开发

目前，其已经在 Mac 的 Visual Studio 中为 ASP.NET Core 项目启用了脚手架。通过生成常见方案的样板代码，脚手架使 ASP.NET Core 应用程序的开发更加轻松快捷。

据悉，要在 Visual Studio for Mac 中使用新的脚手架功能，用户需要在项目上下文菜单的“ Add”弹出框中单击“ New Scaffolding”条目。打开右键单击上下文菜单的节点将是放置生成文件的位置。

然后，用户将看到一个脚手架向导，以帮助其将代码生成到项目中。下图则通过使用ASP.NET Core示例项目之一（电影数据库应用程序）演示了实际的脚手架。通过使用该工具制作了用于创建，读取，更新和删除操作（CRUD）的页面，以及用于影片模型的“详细信息”页面。

向导关闭后，它将根据用户选择的脚手架将所需的 NuGet 软件包添加到您的项目中并创建其他页面。如果不熟悉 Scaffolding ASP.NET Core 项目，可查看文档以获取更多信息。

Xamarin 与 Mac 配对的注意事项

此外，将 Visual Studio 2019 for Mac 版本 8.3 与 Visual Studio 2019 版本 16.4 用于 Xamarin 进行 iOS 开发的开发人员将在 Windows 中看到以下警告：

如果用户同意继续，则 Mac 上的 Mono 和 Xamarin.iOS SDK 将更新为最新版本。虽然官方建议用户更新到 Visual Studio 2019 for Mac 8.4 Preview 4，以避免在 Windows上 使用 Xamarin 时版本不匹配，但是通过单击上面显示的警告进行更新，将使得用户可以继续工作而无需从 Mac 上的稳定频道中移出。

据透露，其计划于 1 月初将 Visual Studio for Mac 8.4 版本发布到 Stable。

详细信息：https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/visual-studio-2019-for-mac-version-8-4-preview-4-is-now-available/