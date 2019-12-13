眼部精华、护爪霜、护耳凝胶……天猫国际“宠物美妆”半年增长100%

IT之家12月13日消息 今日，天猫国际公布的数据显示，近半年来，宠物行业成为销量增速最快的行业，其中宠物美妆销量同比增长超100%。从宠物的眼睛、耳朵、嘴巴到爪子美妆，从耳部清洁用品、眼部护理、漱口水到猫狗护爪霜，都越来越受到消费者欢迎。

数据显示，一、二线城市的年轻女性更爱给宠物买进口美妆产品。天猫国际上购买宠物美妆的用户中，女性占比79%，上海、北京、广州、杭州等一二线城市用户占比62%，95后购买了37%的宠物美妆，占比多增速快，成为主力消费人群。

而银发一族，也在给自家爱宠购买美妆用品。德勤《2019中国进口消费报告》显示，2018年，老年市场各地域各类产品都保持正增速，其中宠物产品增速最快，各地域增速都超过了150%。

宠物美妆也与健康有关。近半年来，天猫国际猫狗耳部清洁用品同比增长552%，香波浴液增长149%，眼部清洁护理增长141%。

《2019年中国宠物行业白皮书》显示，2019年中国城镇宠物(犬猫)消费规模达2024亿元。早在双11当天，天猫国际宠物品类65分钟就突破了去年一年的成交额，其中，猫狗零食成交增长最快。截止目前，已有超过150个进口宠物品牌通过天猫国际入华。