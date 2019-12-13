诺基亚将提供全球首个用于铁路运营的SA 5G系统

北京时间12月13日消息 据外媒报道，芬兰电信设备供应商诺基亚宣布，将为从德国汉堡的关键交通枢纽Berliner Tor开始的S-Bahn 21号线长达23公里的线路铺设一张SA 5G网络。作为Digitale S-Bahn Hamburg项目的一部分，到2021年，这条线路将运营无人驾驶火车，并完全通过这张SA 5G网络共享数据。

演示的一部分将包括在Bergedorf站附近的区域对空车进行自动调车，这通过这张SA 5G移动网络传输车辆控制数据来实现。

诺基亚的5G解决方案是3GPP 5G移动网络标准的演进，使得自动驾驶火车能够通过5G网络进行数据共享。这样的系统对铁路服务运营商和消费者都有很多好处，包括使跨境运营更加顺畅，增加铁路基础设施容量，提升准时性等，从而最终带来客户体验的提升。

作为第一个此类项目，该项目将作为5G在为数字化铁路运营提供连接方面的发展成熟度及未来潜力的案例研究。因此，该项目的结果对于基于5G的未来铁路移动通信系统（FRMCS）标准开发至关重要，该标准是GSM-R标准的后继者。

诺基亚企业业务总裁兼首席战略官Kathrin Buvac表示：“我们很高兴成为德国联邦铁路公司的合作伙伴，从而将数字化技术带给汉堡S-Bahn网络和铁路系统的最前沿。我们共同致力于研究、开发和交付全球首个基于5G的自动化铁路运营通信系统，这是通往FRMCS的重要里程碑，也是实现工业4.0的重要一步。”