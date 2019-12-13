对话IBM谢东：核心架构不需要花里胡哨

12月13日消息，近期IBM动作频频，推出了历时四年研发的大型主机平台z15，被评价为“数字化转型主机”，它代表着怎样的数字化趋势，又如何理解主机和其他架构的区别，我们与IBM副总裁、IBM大中华区首席技术官、IBM中国系统科技中心总经理谢东展开对话。

据了解，IBM大型主机在现代IT中再次扮演举足轻重的角色，2015年初，IBM推出了耗资10亿美元、耗时五年、涵盖超过500项新专利的z13；2017年4月，IBM推出z14；2019年9月，IBM再次推出共产生3000多项已发布或正在申请的IBM Z专利的z15。

在谢东看来，主机的一系列设计和升级都是在满足这些特性。第一是高性能（High Performance），第二是高可靠性（High Availability），第三是虚拟化（Virtualization），第四是安全性（Security），第五是灵活性（Flexibility），第六是可维护性（Serviceability），第七是集群化（Clustering），第八是扩展性（Scalability），第九是兼容性（Compatibility）。

他还谈到，更加强调安全可靠和隐私保护也成为了z13到z15这几年发展的趋势，“这两年随着数据越来越重要，保护数据也是整个系统所必须具有的功能，所以数据的安全、系统的安全是一个重要的方向”。

大型主机和x86不在对立面

在被问及主机和x86的发展关系时，谢东指出，不认为把主机用x86代替是技术的进步，也不赞成把主机、小型机放到与x86的对立面去讨论，现在计算机里面都是由大量服务器组成一个集群，大家考虑的是在单点上配置多强的运算能力，如何配置这样的系统，并不是把一个主机拆成更多的x86代表了技术的进步。

▲IBM副总裁、IBM大中华区首席技术官、IBM中国系统科技中心总经理谢东

“不要为了追求新技术而使用新技术，特别是核心系统或者是架构层面不需要花里胡哨。有时候讲架构，以建筑架构做比方，所有基石都不是花里胡哨的，房子可以装修的不同，可以特别时尚、特别多样，有不同的风格，但是基石一定要稳定可靠。”谢东表示。

“不是一个架构打遍天下”

是让更多用户喜欢主机呢，还是不断的去满足特定用户？谢东告诉记者：每一个具体的产品形态，一定是细分的。

他举例到，比如从主机来讲，它就是用于银行的核心交易，其实也包括更广泛的应用，比如金融系统和其他的注重交易的应用。其他的应用，像IBM的超算，其实并不是主机，在超级计算机里面是用Power系统堆起来了。

“另外，现在使用人工智能的计算、机器学习也不是用主机，用超算是有特定的加速器，那是另外一条路线，IBM不是一个架构打遍天下，完全是针对不同的业务需求定义最合适的系统。”

而他们对云技术的理解，就是针对性的采取的双层结构，比如混合多云有三层结构，有核心主机、有私有云再通到公有云上，但谢东认为其实未必是三层结构，“如果要考虑更好的系统效率，特别是考虑到金融行业对安全、合规，以及性能的高需求，很可能是两层的结构。而这个两层的结构，一个是用主机继续处理核心业务，在云端应该说是一个专有云，即金融服务的公有云，这不是通常意义的公有云，这个广义的公有云提供了资源的共享、各种不同的软件功能共享。

什么是一个好的架构？

这样的话题由来已久，在谢东的理解中，Z系列一直能够延续下来，恰恰就是因为架构设计的是完美程度。“它的设计本身可以当成教科书一样，就保证了我们能够不断地往前发展。”

他认为，一个好架构需要三个方面：第一是要满足当前的应用需求；第二是能够保证不断的有发展空间，比如能够随着摩尔定律不断地往前走；第三是能够不断地把新的技术融入到新体系里面，才是一个好的架构。

“而Z主机设计的精髓就在于，即使多年以前甚至更早，在主机上开发的软件到现在系统上还能跑，实际上是整个体系的完整以及工具的完整，保证了它持续可用。 ”谢东说道。