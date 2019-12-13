蓝牌“电动爹”车主的怨念：我们为何成了小白鼠？

“我的手机两天一充，它可是一天两充。”

“充满电也跑不了多远，现在是我在伺候它。”“别说跨市，跨区都难了。”......

在深圳坪山中心公园的公共充电站，几位车主正在用慢充电桩给汽车充电，漫长的等待中，大家一边闲聊一边无奈地吐槽。

他们的年龄有明显差别，开的新能源汽车品牌也不尽相同，但唯一的共同点却是——车辆都挂着蓝牌（普通小轿车牌照）。

这里成了他们经常“相聚”的地方，因为有着共同的话题，也有着同样难熬的慢充等待，几位车主成了“莫逆之交”。车主赵先生告诉懂懂笔记，他们的新能源汽车之所以都挂着蓝牌，是因为大家买得早——均为2018年之前（2015~2017年）购车，所以上的全是普通牌照。

“我们这蓝牌和现在的绿牌车由于购买时间不同，性能也差了很多。”提及自家的“蓝牌车”，几位车主都不约而同地摇了摇头，显得相当无语，“如今新能源车出行要满电，我们出门除了电还要有勇气。”

不同的城市相同的命运，这成了不少“限牌”城市新能源车主的共同感慨：自己既是第一批“吃螃蟹”的人，也是第一批摊上“电动爹”的苦命娃。

这，是怎样一群“苦大仇深”的车主群体？

No.1蓝牌新能源车主：四年续航衰减“归零”

“我们群里都是蓝牌（新能源）车主，北上广深都有。”

车主翟先生向懂懂笔记展示了自己所在的特殊微信群。耐人寻味的是，这个群的名称为“全国透心凉车主群”。他表示，这个群名称就是目前蓝牌新能源车主的内心真实写照。

群里绝大部分的车主，都是在2018年之前购买了纯电或混动汽车，有不少车辆明年即将超过六年免上线年检期，“你看我吧，今年年中才付完车子的分期贷款，这几年每月都要还近三千元。可是这刚还完贷款……”

翟先生最无语的是，虽然贷款还完了，但车辆的续航能力也远不如购车之初。这台当年售价将近20万元、标称续航里程为305公里的纯电动汽车，如今只能够跑120多公里了。

“我家住坪山，公司在福田，充满电上下班一个往返，就只剩下40公里左右。”他坦言，如果遇到高峰期塞车，晚上回家里后车子的续航就快“归零”了，“这车现在只能慢充，所以晚上还要在停车场充电，第二天再过来开走。”

翟先生的状况据说还不算最惨的，他表示“透心凉”群里有位家住罗湖的车主，车辆的电池续航如今只剩下50多公里，每天到南山上班再回家，中间需要给车辆充电两次。

“还有位上海车主，一直说自己的车是‘村村通’，就是因为出了村儿续航就危险了。”他满脸苦笑道，之前这几个一线城市陆续限牌，只有购买新能源汽车才能顺利上牌，因此群里所有的车主都是第一批“吃螃蟹”的人。

群里面除了一位在2014年斥巨资（70万元）购买了一辆特斯拉的车主，表示爱车续航里程仍在220公里以上，其他的车主的普遍反映自己的爱车续航里程都已经低于150公里。“除了续航严重折损之外，充电机损坏、充电时间长、电控故障等问题也很恼人。”翟先生表示。

那么，第一批的新能源纯混动汽车，情况是不是会比纯电动汽车稍微好些呢？

车主李先生对此表示，自己的混动汽车状况也不是很好，由于发动机功率较低，如果满电工况时，行驶感受比传统燃油车好一些，“但是如果亏电的话，只依靠发动机运转动力就很孱弱，感觉跑不起来。”

“有电法拉利，没电拖拉机，群里的混动车主都是这么说的。”他告诉懂懂笔记，目前蓝牌新能源汽车唯一的好处，就是在部分限牌城市能够将指标更新为普通燃油汽车，但是刚开三年既要换燃油车，又有点糟心。

那么，卖车、置换新车，让大家糟心的问题都有哪些？

No.2卖也不是买也不是的两难境地

“首先，你要能把（新能源）车卖出去才行吧？”翟先生说道。

“现在就算你想低价卖掉车，可能都卖不掉了。”与翟先生同在车友微信群里，家住广州天河的车主梁笙表示，最近一年时间里，他经常奔波在市内各大二手车市场，目的就是尽快卖掉自己这台不争气的纯电动汽车。

他告诉懂懂笔记，2016年为了能够上牌，他花了将近16万元买了一辆标称续航为300公里的纯电动汽车。然而，目前这辆汽车续航只剩下150公里左右，卖车也就成了头等大事。

“打算卖了以后买一辆普通燃油车，哪怕五六万元的车都比纯电的强。”让梁笙意想不到的是，询问了市内不少车商后才发现，大部分车商都不愿意收购他这台“电动爹”。

对方给出的理由是，这辆车上市时间早，技术不成熟，已经很难转手，“只有新窖东一家二手车商，说能够收购，但是收购的价格还不如直接报废呢。”

他告诉懂懂笔记，才开了三年的七成新汽车，对方只给8000元。因为过不去心里的这道坎儿，梁笙最终没有出售。在群友“怂恿”下，他决定到该品牌所在的4S店咨询，看看是否能够更换动力电池，再继续开一段时间。

“大家都很关心动力电池更换的问题，所以我作为先锋到4S店问了一下。”但这一问，却让他更加生气了。

梁笙表示，目前该品牌在售的车型，厂商都承诺三电系统提供8年12万公里保修。但是售后人员告诉他，这个承诺只涵盖2018、2019售出的车型，更早的车型仍沿用3年10万公里的保修政策，“也就是说，我的车已经过了保修期，店里说（续航折损问题）无法负责。”

至于更换动力电池，售后人员预估的费用在六万元左右，这基本上是一台全新电动汽车的近二分之一价格了，梁笙当时气得都笑出声来了，“卖价挺便宜，换电池这么贵。就算不开也要交小区停车费，这不是电动爹是什么？”

他将品牌售后人员给的说法发在群里之后，引发不少车主前往自己车辆品牌的经销门店一问究竟。然而，大家得到的答复几乎和他一样：有的品牌车型目前已经承诺三电系统终生质保，但依旧不包括早期销售的车型。

“这感觉就是，活该我们第一批买了电动汽车！”梁笙表示，如今卖车、换电池、报废感觉都亏大了。自己和这批车主都像是科技时代的“弃儿”，成了被新能源车行业用完即弃的“小白鼠”，“现在这些绿牌电动车主，说实话都应该感谢我们当年的牺牲。”

进退两难，成为早期蓝牌新能源汽车车主心中的一根刺。如今的新能源车技术发展可谓日新月异，但是行业、车企似乎已经遗忘了这一批“吃螃蟹的人”。

No.3电池质保成本高，早期车主被嫌弃

“南方城市的第一批（新能源）车主都已经这样了，那北方的车主怎么办？”

在一家汽车自媒体机构从事编辑工作的李陌，从去年开始便关注早期新能源车主的用车情况。他告诉懂懂笔记，无论是续航衰减、故障率高、保值率低，还是更换动力电池价格昂贵等难题，都是绕不开的一道坎。

之所以导致这些现象存在，除了早期的新能源汽车三电技术不成熟，更多的原因是当时缺乏相应标准，比如续航测试标准、新能源车质保标准等，“早期新能源汽车的续航大多都是通过等速巡航测得的，现在也没地儿说理了。”

“加上早期部分新能源汽车的动力电池都是磷酸铁锂电池，质量大、密度低，无法给车辆设计容量大的动力电池。”李陌指出，加上当时的汽车在电池、电控系统上不够成熟，长期使用之后电池容量衰减严重、续航大幅减少也就必不可免。

如果是目前上市的车型，根据行业标准、厂商质保承诺，实际续航低于70%、80%都可以在质保期内车厂“索赔”，甚至更换部分单体电池，“但是当初的那些新能源汽车，质保大多是三年或十万公里，现在几乎都过了质保期。”

因此，很多蓝牌电动车主被“放弃”也成了无解难题，“行业内暂时也没有车企为早期新能源车主提供动力电池、续航衰减的保障方案，有不少车主都在质疑，双离合有问题都能延保，为何动力电池就不行？”

经过调查后李陌发现，部分品牌汽车之所以可以召回、维修、延保出现了严重问题的双离合变速器，主要是成本不高。一套双离合总成的价格，目前大多在5000元以下，但一套动力电池则动辄要六七万元。

因此，很多新能源车企都没有计划投入巨额预算，将早期车主纳入新的质保政策内，“加上这部分车主数量不少，因此车企只能以质保期限为由，拒绝他们延保车辆的要求。”

通过有关部门的官方数据显示，截至2019年6月底，新能源汽车保有量达344万辆。其中，2014-2016年国内新能源汽车的累计销量为50万台，2017年全年新能源汽车的累计销量为77.7万台。可以说，在此阶段上牌的新能源汽车基本都是“蓝牌“，约占全国新能源汽车保有量的24%。

如此巨大的车主群体，确实难以“维护“。对此李陌表示，虽然目前新能源行业的生产、制造、质保标准开始完善，但却少有车企、行业机构将早期车主的权益纳入考量，原因不言而喻。加上动力电池的回收机制、相关标准仍处于缺失状态，这些车辆的命运的确堪忧。

“几个月前，新款小鹏车型的续航里程多了155公里，而价格和上代相当。就曾引发不少车主维权。当时还一些声音反而指责车主，说大家接受迭代的能力太低。”李陌坦言，最早一批新能源汽车至今也不过6年，短的只有3年时间，但是旧车型无论续航还是性能都被目前市售的新车型吊打，“有些车辆甚至已经严重影响正常使用，这些问题不应该成为他们的过错。”

【结束语】

技术进步是好事，但如何弥补早期新能源车主的心理落差和权益，妥善保障第一批“敢吃螃蟹“的车主的车辆状况，可能是众多车企甚至全行业都应该思考的问题。

无论是何种原因，早期新能源车主在使用过程中所出现的种种问题，在某种意义上也为后续新能源汽车技术的完善提供了经验和借鉴，他们不应该背负这种“痛苦”。如果这些蓝牌新能源车主在未来只能继续忍受着的早期技术不成熟、行业标准缺失所遗留下来的“原罪”，对他们未免太不公平。

就如一位蓝牌新能源车主所说的那样，“我并不是不敢去买新能源汽车，而是如今的遭遇让我失去了支持新能源行业的信心。”