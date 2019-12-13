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高通侯明娟：全球超230款骁龙平台的5G终端上市或正在研发

2019/12/13 16:55:04来源：TechWeb作者：御风责编：懒猫评论：

在日前举办的“全新高通骁龙5G移动平台芯赏会”上，Qualcomm市场营销副总裁侯明娟表示，目前，全球已有超过230款搭载骁龙平台的5G终端上市或正在开发中，其中并不只是智能手机，也面向计算、工业物联网、汽车等终端，它们将会发挥5G的全部潜力，助力2020年的5G规模化普及。

5G时代的开启，也让新的应用、服务和商业模式成为可能，在谈及5G技术“新”在哪的时候，侯明娟认为主要表现在三个方面；

第一，5G引入了多种全新技术，导致复杂度呈指数级增长。

侯明娟表示，5G的初衷，是能够拥有超高速率和超低时延，能够支持多种终端，能够满足下一代服务和应用需求，因此5G引入了多种全新技术，导致复杂度呈指数级增长。

“5G将全面利用多样化频谱资源，从6GHz以下到之前从未应用于移动通信的高带宽毫米波频谱，此外还有共享频谱和免许可频谱、TDD和FDD以及更多不同频段的组合等等。5G还包括多样化的网络配置，包括非独立组网NSA和独立组网SA、广域网和小基站、公共网络和私有网络等。而网络的复杂性又带来了终端的复杂性。”

第二，5G部署之快，也是前所未有。

截至目前，全球已经有超过40家运营商和40多家终端厂商推出了5G网络和产品。根据工信部11月份数据，到今年年底，我国也将建设13万个5G基站。

“如果对比商用元年的情况，5G部署的速度和规模远远超过了3G和4G，全球众多国家和地区正以相同的步伐推动5G部署，可以说5G引发了全球共振。”

第三，5G的“新”在于它的影响力。

侯明娟认为，5G使移动技术突破了仅仅服务“人与人”和“人与信息”，而是成为了面向万物互联的创新平台。

“5G是整个无线通信和智能终端产业的发展机遇，更是促进经济增长和社会发展的巨大机遇。”

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关键词：高通5G

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