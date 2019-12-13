祖传百万的孙宇晨，要凉吗？

不到十二个小时。

上午11点，孙宇晨开通了不到十二小时的新微博账号又被微博封了。原因，依然是“因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定”。

被调侃“蹭热点会迟到、绝不会不到”的孙宇晨，或许难以再挥动他那祖传的100万了。

谁是孙宇晨？

百度百科上的资料显示，这是一个1990年生、中国“著名90后连续创业者”。

他喜欢用“马云创办的湖畔大学首批学员中唯一90后学员”这个头衔，微博认证上都是这个，还经常晒与马云的合影，说“马云老师认为我具有独特的价值”、“马云老师经常跟我探讨区块链与加密货币”。

马云是否认为他具有独特的价值无从考证，但他确实是湖畔大学的学员，并自称是“在1月初（2015年）被湖畔大学负责人约访，并被邀请参加笔试。”他说，他此前跟阿里没有接触，也不认识马云，所以当时“又惊讶又激动”。

看上去，似乎是湖畔大学主动找到了孙宇晨。只是，有一篇自媒体稿件却这么描述：“为了进入湖畔大学，孙宇晨找到了投资界的名人熊晓鸽写推荐信”。

无论如何，在2015年加入湖畔大学之后，顶着“马云门徒”头衔的孙宇晨，开始广泛为人所知。

同样在2015年，GQ的一篇《一个“90后创业领袖”的奇幻之旅》将孙宇晨推上了舆论的风口，从此一发不可收拾。

GQ这篇文章中详细描述了孙宇晨此前的生活，并写道，孙宇晨聘请一家著名财经媒体的高管担任市场副总裁，专门为他打理公关事务，主打“90后创业领袖”牌。

不过，GQ报道中提到了投资机构人士对他的评价却是：“一个成功的创业演员”，“比方说他本来是100分，精心包装成1000分的样子，只要这个1000分的泡沫不戳破，他就可以在市场上找来1000分对应的资本和行业地位。一直这样玩儿下去，等泡沫吹得足够大，圈到足够多的钱，再去市场上收购一个真正靠谱的公司，这个资本游戏就算玩儿成了。”

他出名了。

借区块链一炮而红

在区块链和虚拟货币起来之后，孙宇晨越发的活跃了。

据每日经济新闻报道，2017年下半年开始，币圈ICO大行其道，山寨币盛行，打着区块链旗号，用复制粘贴的代码和粗制滥造的白皮书就能圈钱无数；也就是在此时，90后、北大毕业、宾夕法尼亚硕士、马云学徒、前RiPPle大中华区首席代表、曾获IDG投资，无数光环照耀下，孙宇晨依靠一纸白皮书，打响了波场TRON。

但，波场从一开始就伴随着质疑。

伴随着孙宇晨和波场的，不仅是退币风波，还有抄袭的质疑。

2018年4月6日，孙宇晨在推特发文列举了波场TRX比以太坊ETH好的7大理由，随即以太坊创始人V神回怼：“应该加上第8条理由，TRX复制粘贴白皮书效率远高于原创。”

孙宇晨再一次陷入了抄袭的指责声中。随后波场紧急下架了其官网上的白皮书，并将这份白皮书转化为3份无足轻重的技术文档。

这更让孙宇晨成为了聚焦点所在。

被质疑“割韭菜”的孙宇晨，还与李笑来成了仇家。

李笑来这么评价孙宇晨：“他肯定是忽悠，卧槽最高140亿。谁看谁懵，懵到什么程度呢？明知道他是忽悠都不好意思骂他是忽悠，怕别人骂自己傻逼了……你正常做项目，一个叫孙宇晨的家伙，立马搞出来140亿市值，我们怎么忍心这么对待自己。”

无论如何，孙宇晨火了。

中标巴菲特午餐割韭菜？

进入2019年，孙宇晨再度因为巴菲特午餐，以及一次次地蹭热点，成为了媒体最热的话题。

6月4日，孙宇晨宣布以456.7888万美元（约3200万人民币）拍下了沃伦·巴菲特20周年慈善午宴。

不知是为了让这个午餐热度更高还是得意忘了形，孙宇晨随后就发了条朋友圈，这次被他喷的是搜狗CEO王小川：他说4年半以前跟王小川一起录节目时，被王小川认定是骗子、肯定会失败、一起录节目是耻辱。

王小川迅速回应，也让这一话题热度更高。

然后，因为王思聪在朋友圈转发《孙宇晨巴菲特的餐桌上，全是“韭菜”》，孙宇晨开始隔空开怼王思聪：靠爹的还敢骂靠自己的，80后还敢骂90后，搞个直播就倒闭的敢骂还在创业的，谁给你的勇气，梁静茹吗？

总之，在拍下了与巴菲特的午餐之后，孙宇晨发了算不清数量的微博、朋友圈，各种花式吊打其他名人、大咖，甚至包括了特朗普。

至于原因，你懂的。

到了7月23日凌晨，孙宇晨突然在个人微博上发布消息称，“本人因突发肾结石正于医院治疗，因故取消与巴菲特先生的午餐会面。”孙宇晨还特别强调，“目前身体情况一切稳定，处于恢复期，无法接受采访，请各位原谅。待近期身体恢复后，将很快与外界见面。”

对于取消午餐，很多人开始猜测：孙宇晨是否又要借取消午餐来割一波“韭菜”。甚至有人发截图晒与孙宇晨的对话内容：截图中的孙宇晨说，“我多次强调过赚钱是最重要的，人人都以为午餐是巴菲特给我上课，那我就先在吃饭前给巴老上上课。”孙宇晨还称“既然不吃午餐比吃午餐更赚钱，那吃不吃还重要吗？”

随后，一篇来自21世纪经济报道的报道表示，孙宇晨当时仍在境内，并需要对多个问题做出解答：“陪我”App涉嫌色情交易；波场项目以赌博类应用为主，而且境内用户可以直接访问。

这篇引发了“边控”怀疑的报道，跟截图一起被孙宇晨否认；但无论如何，中标巴菲特午餐的热度被孙宇晨运营得“空前绝后”。

祖传百万

巴菲特午餐最终吃没吃，目前不可考证，不过这引出了孙宇晨的祖传百万以及疯狂蹭热度。

在中标巴菲特午餐事件时，郎咸平曾转发一条说巴菲特取消了跟孙宇晨午餐的微博，孙宇晨迅速回击：要送一百万波场币给郎咸平。

一百万成为了孙宇晨的祖传。

祖传的100万会根据人员的不同，变身祖传1000万。

例如，为了打击表态支持王小川的何小鹏，他在7月14日表态要拿出1000万作为小鹏汽车车主维权用的法律起诉保证金。

在10月，李国庆被踢出当当，创办“早晚读书”开启事业第三春。孙宇晨主动要求拿出1000万，来帮李国庆开启事业第三春。

到了11月3日，罗永浩被爆因锤子科技拖欠供应商货款，被法院列为“老赖”，并被限制消费，次日孙宇晨就发微博表示，波场愿意先出一百万人民币聘请罗永浩老师担任创业精神代言人。

而又过了几天，孙宇晨又表态不计前嫌地准备帮王思聪把债都还了。

而到了前几天，孙宇晨开始微博发钱：微博大V们只要“求助”孙宇晨，附上二维码，孙宇晨就会打过去5万块钱，前提是：你得有个几十万甚至上百万的粉丝。

据说已经有个17个人收到了钱，不过多数人在思考了之后，选择了将钱捐出或者退回。有退回者说，思考了很久，还是觉得这钱“烫手”。

正如一篇评论所说：“割了几十亿韭菜，然后拿出一点钱作势，不仅能蹭到热点，还能收获原谅赞美。这等于是在告诉所有人，只要有钱，也不需要管钱怎么来的，撒出去就可以洗白，这是一个非常扭曲的错误性公众示范。”

撒钱没几天，微博昨晚突然封了孙宇晨的账号，相关页面显示，该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。与其一起被封的，还有币安联合创始人何一。

第一次被封号，孙宇晨方面还对外宣布，正在跟微博方面沟通；随后，孙宇晨在凌晨开了个新号；不过，不到十二小时，这个新号继续因“被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。”

祖传百万的孙宇晨，这次会凉了吗？