微信官方曝光微信群出租业务：租码洗钱套路升级

IT之家12月13日消息 微信官方早前曾介绍过收钱码出租等违法行为，而据微信官方介绍，犯罪分子们的“招数”从之前的出租收款码给中介平台变成了出租群二维码洗钱。

微信还列举出一个详细的二维码出租案例：

出借群二维码用户A、中介平台B和黑产参与者C

· 扫码前：用户A看到“租码”广告，被“网络兼职赚佣金”的利益诱惑，按照要求创建一个群组，然后上传群二维码并缴纳保证金。中介平台B将用户A的群二维码提供给黑产参与者C。

· 扫码加群付款： 赌博、色情、诈骗等黑产活动的参与者C，扫描用户A的群二维码加入群聊后，按照要求发规定金额的群红包。

· 扫码后： 用户A收取群红包后把赃款提现转账，完成任务，赚取佣金。

据官方介绍，此类租码洗钱的途径严重违法，同时微信官方也正逐步加大打击此类行为的力度，及时清理包含有此类行为的账号。

· 根据《刑法》第一百九十一条，为洗钱行为“提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。

· 因出借二维码而涉嫌赌博、色情、诈骗等违法违规行为的微信帐号，经核实后会被限制功能、封禁帐号等阶梯处理，支付账户也会被冻结，影响正常使用。

· 出借二维码严重影响账户的安全使用，侵害用户的合法权益，给用户带来押金被骗、信息泄露等重大风险。

官方也呼吁微信用户保护好自己的二维码，不要泄露自己的收款码、付款码、群二维码等个人信息。同时不要参与陌生人的资金往来交易并及时举报诱导上传收款二维码、群二维码的不法行为。