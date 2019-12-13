《只狼》获奖、Xbox新品亮相，一文了解“2019游戏奥斯卡”

今天上午，让玩家们翘首以盼，期待已久的一年一度「游戏届奥斯卡奖」The Game Award 2019（TGA）终于正式揭晓，也再一次点燃了整个游戏圈的热情。

除了极客之选评选的年度游戏《只狼：影逝二度》获得TGA年度游戏大奖让人惊喜外，本次TGA还带来了关于下一代PlayStation、Xbox的更多消息，不妨一起来看看吧。

「老贼」、「小岛」双双获奖，动作游戏再度夺魁

作为TGA 2019年度游戏的《只狼：影逝二度》（同时也是「最佳动作冒险游戏」）无疑是今年最出色的动作游戏作品之一，它的夺冠不但让很多玩家感到振奋，也在去年《战神》获奖之后，再一次向游戏业界证明了动作游戏的不老魅力。

极客之选也在这款游戏在发布之后第一时间和大家介绍过它的特别。作为一款以日本战国为背景，以日本忍者作为主角的动作游戏，制作人宫崎英高在游戏中融入了极其精妙的动作招式以及独特的架空故事，也通过这一全新IP树立了动作游戏的新标杆。

前段时间刚刚发布并伴随着不少争议的《死亡搁浅》则荣获了包括「最佳游戏指导」、「最佳表演」、「最佳配乐/音乐」在内的多个奖项。作为小岛秀夫成立新工作室之后带来的首款作品，《死亡搁浅》从游戏故事、演员表演、游戏配乐等诸多方面都标上了独特的「岛学」标签。

同时，《死亡搁浅》还从独特角度为玩家带来了一种更深维度的游戏乐趣，建立了小岛秀夫心中关于「人与人的连接」的概念，这并不仅仅是一款「送快递模拟器」，而且也带来了关于未来世界的人与人、人与社会之间的深层思考，这样的游戏也在娱乐之外为玩家带来了更多东西。

除上述两款游戏外，《极乐迪斯科》获得了「最佳叙事」、「最佳独立游戏」、「最佳角色扮演游戏」、「最佳新人独立工作室」在内的奖项，也是最受关注的独立游戏作品。《Control》获得最佳艺术指导，《使命召唤：现代战争》获得「最佳音效设计」，《Gris》获得「最具影响力游戏」，《堡垒之夜》获得「最佳持续运营」，《使命召唤手游》获得「最佳移动游戏」，《节奏光剑》获得「最佳VR/AR游戏」，《鬼泣5》获得「最佳动作游戏」，《路易吉洋楼》获得「最佳家庭游戏」，《火纹：风花雪月》获得「最佳策略游戏」，其它获奖游戏大家不妨移步B站进行查看。

《极乐迪斯科》

有点意外的是，此前玩家呼声极高，且在欧美具有超级影响力的「IP大乱斗」《任天堂明星大乱斗》这款游戏最终只获得了「最佳格斗游戏」奖项。但从最大赢家《只狼：影逝二度》和《死亡搁浅》的获奖，我们能从侧面看到TGA大奖当中对游戏的评价不仅仅局限于乐趣，游戏深度也很重要。

Xbox新机登场，PS 5游戏亮相

作为本场发布会上最重磅的硬件产品，新一代Xbox主机的公布无论是对游戏玩家还是开发者来说也都是一件令人期待的大事。全新一代Xbox主机名为Xbox Series X，相比上一代Xbox Onx X不论是外观还是内部配置上都进行了重要升级。

Xbox Series X从外观来看更像是一台PC，纯黑色的立方体柱形设计非常简洁，在机身正面左上角是开机键，目前从官方渲染视频中可以看到机器宽度和Xbox Controller相当，高度大约相当于三个Xbox Controller，相比前代来说大了一些，这其实和内部配置的重大升级相关。

Xbox Series X采用基于AMD的Zen 2和Radeon RNDA架构定制处理器，同时将采用新的NVMe SSD，这些都大大增强了其游戏机能。在接受外媒采访时微软Xbox主观Phil Spencer表示这台主机的游戏性能将达到Xbox One X的四倍，但与此同时噪音控制也非常好，这让人充满期待。

《Hellblade 2》

除了主机亮相，由Ninja Theory开发的基于Xbox Series X平台的新游戏《Hellblade 2》也亮相，从短暂的画面中可以看到游戏的表现力非常棒，不过暂时还不清楚具体玩法。

《Godfall》

另外，虽然没有正式亮相，但让「索粉」期待的PlayStation 5还是有了更多消息。由Gearbox和Counterplay Games共同开发的《Godfall》也正式亮相，从视频中看这款游戏将会是一款可以多人合作的偏动作类游戏，背景设定偏奇幻类型，画面表现非常游戏，也许会是PlayStaion 5平台的首发游戏也说不定。

总的来说，今年的TGA大奖从游戏乐趣和游戏深度上再次进行了平衡，能看出玩家对于《只狼：影逝二度》这样难度颇高的游戏也充满热情，对于《死亡搁浅》这样的游戏也能乐在其中，或许能激励更多开发者开发出精品游戏，而Xbox和PlayStation的更多消息则让我们对明年的游戏主机以及游戏作品充满期待。