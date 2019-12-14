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《英雄联盟》原LMS赛区7连冠战队FW闪电狼宣布解散

2019/12/14 7:41:32来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月14日消息 昨日晚间，FW闪电狼电子竞技俱乐部在微博和脸书宣布，《英雄联盟》暂时画下休止符，不参与2020年PCS比赛。

据了解，FW闪电狼《英雄联盟》分部在原LMS赛区获得过7连冠的成绩，这支战队也多次进入到S系列全球总决赛，曾在MSI小组赛“双杀”SKT（T1）战队。昨日FW闪电狼电子竞技俱乐部官方表示《英雄联盟》暂时画下休止符，不参与2020年PCS比赛，目前《英雄联盟》选手将进行转队；以下是公告全部内容：

闪电狼《英雄联盟》团队自2013年创立以来，在这2,000个日子里，每次的比赛我们总是战战兢兢，带着必胜的决心，以最艰难困的意志想击破无数次的关卡，始得于LMS获得七连霸战绩。

然而，面对大环境的改变与LMS吹熄灯号，在这样冲击下，战队历经数次的天人交战，在此必须沉重地宣布，闪电狼《英雄联盟》团队将不参与2020年PCS事件。

此刻充满不舍舍与感谢，一切的美好归功于多年粉丝，赞助厂商，赛事方对闪电狼的支持与爱护，以及在创团队初期所有曾经付出贡献的管理后勤，成就我们培育出多名优秀的明星选手；天下无不散的宴席，《英雄联盟》暂时画下休止符，我们相信未来将会有相遇的机会。

目前，《英雄联盟》选手将进行转队，《传说对决》、《炉石战记》仍会以取得佳绩为目标维持运作，未来战队也不排除组建其他游戏项目；再次感谢所有粉丝多年的喜爱，闪电狼依旧会坚持信念！

Flash Wolves闪电狼职业电竞队

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关键词：英雄联盟LOL游戏

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